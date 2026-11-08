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Головна Авто Черги на кордонах України: скільки машин очікують на виїзд

Черги на кордонах України: скільки машин очікують на виїзд

Ua ru
8 листопада 2026 12:25
Черги на кордоні 8 листопада: де водіям доведеться чекати найдовше facebook.com/zahidnuy.kordon
Перевірка автомобіля на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У неділю, 8 листопада, черги на кордоні України зафіксували лише на кількох контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Словаччини, тоді як на більшості інших напрямків черг немає.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Станом на 12:00 8 листопада найбільша черга легкових автомобілів утворилася перед пунктом пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною — 25 машин. На КПП "Тиса" очікують 15 автомобілів, а на польському напрямку перед пунктом "Устилуг" перебувають 10 легковиків.

Прапор Польщі

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Прапор Словаччини

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 25 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Прапор Угорщини

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години). 

Прапор Румунії

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Прапор Молдови

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів 

Раніше Новини.LIVE пояснювали, чому автомобіль може знову заглухнути після запуску за допомогою пускових дротів або спеціального пристрою. Глибоко розряджений акумулятор не встигає відновити заряд за кілька хвилин роботи двигуна. Для часткового заряджання справної батареї після аварійного запуску рекомендують проїхати щонайменше 30 хвилин. 

Також Новини.LIVE назвали п'ять компактних кросоверів, які за оцінками автомобільних рейтингів випереджають Kia Seltos. До переліку увійшли Hyundai Kona, Mazda CX-30, Nissan Kicks, Subaru Crosstrek і Toyota Corolla Cross.

КПП черги черги на кордоні виїзд за кордон виїзд до Румунії
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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