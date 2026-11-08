Перевірка автомобіля на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У неділю, 8 листопада, черги на кордоні України зафіксували лише на кількох контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Словаччини, тоді як на більшості інших напрямків черг немає.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Станом на 12:00 8 листопада найбільша черга легкових автомобілів утворилася перед пунктом пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною — 25 машин. На КПП "Тиса" очікують 15 автомобілів, а на польському напрямку перед пунктом "Устилуг" перебувають 10 легковиків.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 25 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

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