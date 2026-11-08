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Главная Авто Очереди на границах Украины: сколько машин ожидают выезда

Очереди на границах Украины: сколько машин ожидают выезда

Ua ru
8 ноября 2026 12:25
Очереди на границе 8 ноября: где водителям придется ждать дольше всего facebook.com/zahidnuy.kordon
Проверка автомобиля на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В воскресенье, 8 ноября, очереди на границе Украины были зафиксированы лишь на нескольких контрольно-пропускных пунктах (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидает выезд в Словакию, тогда как на большинстве других направлений очередей нет.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 12:00 8 ноября самая большая очередь легковых автомобилей образовалась перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе со Словакией — 25 машин. На КПП "Тиса" ожидают 15 автомобилей, а на польском направлении перед пунктом "Устилуг" находятся 10 легковых автомобилей.

Прапор Польщі

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Прапор Словаччини

Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Прапор Угорщини

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Прапор Румунії

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Прапор Молдови

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Ранее Новини.LIVE объясняли, почему автомобиль может снова заглохнуть после запуска с помощью пусковых проводов или специального устройства. Глубоко разряженный аккумулятор не успевает восстановить заряд за несколько минут работы двигателя. Для частичной зарядки исправной батареи после аварийного запуска рекомендуется проехать не менее 30 минут.

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КПП очереди очереди на границе выезд за границу выезд в Румынию
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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