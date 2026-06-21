Британці пояснили переваги компактного кросовера Ford Puma

Ford Puma 2026 року. Фото: topgear.com

Сергій Якуба Редактор

Сучасні міські кросовери продовжують упевнено домінувати на європейському автомобільному ринку, займаючи високі позиції у рейтингах найпродаваніших моделей. Абсолютним лідером споживацьких симпатій Великої Британії став компактний автомобіль Ford Puma, який очолив чарти за підсумками минулого року та міцно утримує перше місце у 2026 році з понад 24 000 проданих екземплярів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Carwow.

Спадкоємець легенди

Головною причиною масового переходу покупців на цю модель стало повне припинення виробництва знаменитого хетчбека Ford Fiesta. Культовий міський автомобіль залишив конвеєр, змусивши мільйонну аудиторію шанувальників марки шукати адекватну заміну в лінійці компанії. Кросовер побудований на спільній технічній платформі з колишньою Fiesta, тому він став логічним та найбільш очікуваним вибором для відданих клієнтів бренду.

Під модним піднятим кузовом класу SUV ховається добре знайома водіям надійна архітектура та перевірені часом силові агрегати. Цей крок дозволив повністю зберегти величезну аудиторію прихильників.

Азартна керованість

Попередній хетчбек славився своїм драйверським характером та чудовою витримкою на звивистих заміських дорогах. Попри вищий силует кузова та збільшений дорожній просвіт, інженерам вдалося повністю перенести ці позитивні якості на нову модель. Кермове управління працює надзвичайно чітко й гостро, а підвіска ефективно утримує машину від неприємних бокових кренів у крутих поворотах.

Ходова частина зразково поглинає дрібні дорожні нерівності та дефекти асфальту, забезпечуючи високу плавність ходу. Надійне шасі дозволяє отримувати задоволення від щоденного водіння як у завантаженому місті, так і на вільній трасі.

Простір салону

Попри дуже скромні зовнішні габарити, автомобіль приємно дивує високими показниками щоденної практичності. Об'єм багажного відсіку складає солідні 456 л, що дозволяє легко перевозити великі сімейні покупки або дорожні валізи. За цим параметром скромний кросовер примудряється випереджати навіть більші за розміром хетчбеки гольф-класу інших брендів, на кшталт Volkswagen Golf або Honda Civic.

Певним компромісом на тлі відмінної місткості та видатного шасі є досить просте та бюджетне внутрішнє оздоблення салону. В інтер'єрі переважає жорсткий сірий пластик, а дизайн передньої панелі виглядає занадто консервативно порівняно, наприклад, з Peugeot 2008. Проте фанати марки заплющують очі на ці дрібні недоліки.

Раніше Новини.LIVE писали про плюси та мінуси вживаного Ford Fiesta восьмого покоління. Автомобіль поєднує чудово налаштовану підвіску, чітке кермове управління та зразкову стабільність на дорозі. Проте купівля цієї моделі на вторинному ринку може приховувати серйозну технічну пастку.

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