Бензинове авто чи електрокар: що страждає від спеки сильніше

Автомобілі під прямими сонячними променями. Фото: Новини.LIVE

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Екстремальні літні температури чинять серйозний тиск на експлуатаційні характеристики сучасних транспортних засобів, виходячи за межі звичайного дискомфорту в салоні. Масштабне дослідження Американської автомобільної асоціації (ААА) підтвердило, що аномальна спека суттєво знижує загальну ефективність техніки. При цьому теплові хвилі однаково негативно зачіпають як електричні чи гібридні моделі, так і класичні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Ефект канікул

Коли температура підіймається до позначки +35 °C, навантаження на ключові технічні вузли автомобіля зростає в рази. Порівняно з оптимальними та помірними умовами при +24 °C, загальна ефективність функціонування електромобілів падає одразу на 10,4%. При цьому реальний запас ходу електромобіля на одному повному заряді акумулятора скорочується на 8,5%. Головною причиною такого падіння є інтенсивна робота кліматичних систем, які намагаються врятувати від перегріву не лише пасажирів, а й бортову електроніку.

Гібридні та суто бензинові версії також демонструють погіршення показників через падіння щільності гарячого повітря у впускному колекторі та безперервне кондиціонування. Усе це призводить до суттєвого перевитрачання ресурсів на кожні 1600 км літнього пробігу.

Захист батареї

Особливо гостро на сонячну активність реагує внутрішня хімічна структура автомобільних акумуляторів, яка потребує суворого температурного контролю. Популярні літій-залізо-фосфатні батареї, що використовуються в багатьох сучасних міських моделях, вважаються доволі стабільними за умов високих температур. Проте навіть вони піддаються серйозному випробуванню під час тривалого перебування на розпеченому асфальті.

Щоби зберегти працездатність техніки та уникнути критичного перегріву, бортовий комп'ютер змушений витрачати величезні об'єми енергії на охолодження самих осередків живлення. Це створює додаткове фінансове навантаження на власників. Лише правильне планування тривалих поїздок та паркування в тіні дозволяють мінімізувати шкідливі наслідки літніх аномалій.

Раніше Новини.LIVE писали, які шість елементів автомобіля найбільш чутливі до спеки. Щоб запобігти негативним наслідкам активного сонця потрібно частіше та прискіпливіше оглядати певні місця в машині.

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