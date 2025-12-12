Відео
Україна
Відео

Бензин і дизель залишаються — ЄС зняв заборону на класичні мотори

Бензин і дизель залишаються — ЄС зняв заборону на класичні мотори

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 03:52
Автомобільна революція у ЄС скасовується — з 2035 року викиди треба скоротити на 90%, а не на 100%
Збірка двигунів на заводі BMW. Ілюстративне фото: компанія BMW

Епоха двигунів внутрішнього згоряння не закінчиться у 2035 році. Європейський Союз ухвалив сенсаційне рішення — скасувати тотальну заборону на бензинові та дизельні авто.

Про це повідомляє німецьке видання BILD із посиланням на голову Європейської народної партії Манфреда Вебера.

Читайте також:

Нічні перемовини

Співрозмовник видання стверджує, що офіційні деталі оголосять наступного вівторка, але головний політичний вердикт вже винесено. При цьому домовленість далася непросто. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила це питання пріоритетним, а голова Європейської народної партії Манфред Вебер увесь четвер разом з нею узгоджував технічні нюанси.  

Нові правила гри

Цифри змінилися кардинально. Раніше Брюссель вимагав 100% скорочення викидів CO₂ для нових авто з 2035 року. Це фактично вбивало будь-які мотори, крім електричних. Тепер планку опустили: для автопарків виробників обов'язковим буде показник у 90%.

"Заборону на технологію двигунів внутрішнього згоряння знято. Усі двигуни, що нині виробляються в Німеччині, можуть і надалі вироблятися та продаватися. Навіть після 2040 року вимога про стовідсоткову "чистоту" не діятиме", — заявив Вебер. 

Хто тиснув на Брюссель

Це перемога промислового лобі. На зміну курсу вплинула жорстка позиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Вагому роль зіграв і спільний лист прем’єрки Італії Джорджії Мелоні та польського прем’єра Дональда Туска. Лідери країн наполягали: повна заборона знищить економіку.

Вебер назвав це "технологічною нейтральністю". Європа залишається на шляху до кліматичної мети, але не ціною знищення цілої галузі.

Реакція автогігантів

Виробники видихнули з полегшенням. Голова концерну BMW Олівер Ціпсе вже назвав рішення "потужним сигналом", пише BILD. За його словами, ЄС нарешті врахував ринкові реалії. Це рішення гарантує збереження десятків тисяч робочих місць на заводах, які були під загрозою закриття.

Раніше ми писали про найбільш недооцінений дизельний двигун: чому попри технічну досконалість, 3-літровий Power Stroke не зміг закріпитися на ринку. 

Крім цього ми опублікували тест швидкості зарядки електромобілів узимку. Спеціальні випробування проводились у холодній Норвегії. 

Європейський союз автомобіль екологія Мотор двигун
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
