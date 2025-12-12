Видео
Видео

Бензин и дизель остаются — ЕС снял запрет на классические моторы

Бензин и дизель остаются — ЕС снял запрет на классические моторы

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 03:52
Автомобильная революция в ЕС отменяется — с 2035 года выбросы надо сократить на 90%, а не на 100%
Сборка двигателей на заводе BMW. Иллюстративное фото: компания BMW

Эпоха двигателей внутреннего сгорания не закончится в 2035 году. Европейский Союз принял сенсационное решение — отменить тотальный запрет на бензиновые и дизельные авто.

Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера.

Ночные переговоры

Собеседник издания утверждает, что официальные детали объявят в следующий вторник, но главный политический вердикт уже вынесен. При этом договоренность далась непросто. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала этот вопрос приоритетным, а председатель Европейской народной партии Манфред Вебер весь четверг вместе с ней согласовывал технические нюансы.

Новые правила игры

Цифры изменились кардинально. Ранее Брюссель требовал 100% сокращения выбросов CO₂ для новых авто с 2035 года. Это фактически убивало любые моторы, кроме электрических. Теперь планку опустили: для автопарков производителей обязательным будет показатель в 90%.

"Запрет на технологию двигателей внутреннего сгорания снят. Все двигатели, которые сейчас производятся в Германии, могут и в дальнейшем производиться и продаваться. Даже после 2040 года требование о стопроцентной "чистоте" не будет действовать", — заявил Вебер.

Кто давил на Брюссель

Это победа промышленного лобби. На изменение курса повлияла жесткая позиция канцлера Германии Фридриха Мерца. Весомую роль сыграло и совместное письмо премьера Италии Джорджии Мелони и польского премьера Дональда Туска. Лидеры стран настаивали: полный запрет уничтожит экономику.

Вебер назвал это "технологической нейтральностью". Европа остается на пути к климатической цели, но не ценой уничтожения целой отрасли.

Реакция автогигантов

Производители выдохнули с облегчением. Глава концерна BMW Оливер Ципсе уже назвал решение "мощным сигналом", пишет BILD. По его словам, ЕС наконец-то учел рыночные реалии. Это решение гарантирует сохранение десятков тысяч рабочих мест на заводах, которые были под угрозой закрытия.

Европейский союз автомобиль экология Мотор двигатель
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
