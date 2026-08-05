Автомеханік розповів усю правду про Honda Accord

Honda Accord 2026 року. Фото: edmunds.com

Сергій Якуба Редактор

Тривалий час седан Honda Accord залишався одним з найпопулярніших сімейних автомобілів на ринку. Проте останнім часом модель від конкурента Toyota Camry перехоплює лідерство за обсягами продажів. Досвідчений автомеханік Скотті Кілмер розібрав базову версію моделі 2026 року та порівняв її з головним суперником.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

Силовий агрегат

Під капотом базової версії встановлено 1,5-літровий турбодвигун потужністю близько 190 к.с. На відміну від гібридної Toyota Camry, яка пропонує на 30 к.с. більше та витрачає близько 4,5 л/100 км, турбований мотор споживає близько 7,5 л/100 км (а за агресивної їзди та частих заторах у місті й 9 л/100 км). Турбіна створює додатковий тиск, через що ресурс такого двигуна буде меншим за класичні атмосферники чи гібридні системи.

Виробник рекомендує використовувати моторне мастило 0W-20 для належного захисту турбіни. Для тривалої служби агрегату заміни оливи та фільтра потрібно проводити кожні 8000 км.

Поціновувачам максимальної надійності та економії пального краще звернути увагу на дорожчу гібридну модифікацію без турбонаддуву.

Салон та оснащення

Інтер'єр оснащений комфортними тканинними сидіннями, які добре зберігають вигляд і не перегріваються на сонці. Центральний екран мультимедіа має дещо відсторонений вигляд, але цифрова панель приладів виконана якісно. Уже в базі є адаптивний круїз-контроль, система утримання гальм Brake Hold та функція вимкнення системи старт-стоп.

Салон пропонує достатньо простору для пасажирів заднього ряду та глибокий багажник. Важливою перевагою є наявність запасного колеса та домкрата під підлогою багажника, від яких відмовляються інші бренди. Модель має передній привід, що дешевше в обслуговуванні за повний привід.

На дорозі

Під час руху турбомотор демонструє гарну динаміку, хоча для спрацьовування турбіни потрібен певний час. Підвіска чудово відпрацьовує нерівності дороги, а кермування залишається чітким та прогнозованим. Камера заднього огляду пропонує кілька режимів, включно з ширококутним для безпечного виїзду з парковки.

Загалом базовий седан пропонує високий рівень комфорту, надійність та доступну ціну. Класичні седани поступово повертають популярність автовласників через високу вартість кросоверів.

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