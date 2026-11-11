Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у середу, 11 листопада, фіксуються на пʼяти контрольних пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Водіїв закликають враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 11 листопада

Незначні скупчення автомобілів є на пунктах пропуску "Устилуг", "Краківець", "М.Березний", "Тиса" та "Лужанка".

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 3 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

Як писали Новини.LIVE, у Великій Британії представили рейтинг FN50 за 2026 рік, присвячений надійності автомобілів в експлуатації. До нього увійшли моделі, оцінені за інформацією лізингових компаній, які обслуговують понад 1 500 000 одиниць транспорту.

Крім того, експерти визначили десять моделей, які вирізняються найменшою витратою дизеля. Досягти високої економічності автовиробникам вдалося завдяки вдосконаленню традиційних двигунів і використанню гібридних технологій.