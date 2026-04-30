Головна Авто Затримки на кордоні: ремонт у пункті пропуску "Медика — Шегині"

Дата публікації: 30 квітня 2026 16:02
Перевірка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Під час перетину пункту пропуску "Медика — Шегині" можливе тимчасове зниження пропускної спроможності. На польській стороні проводяться роботи із заміни дорожнього покриття. Орієнтовно вони триватимуть пʼять тижнів та будуть охоплювати вʼїзний, а також виїзний напрямки.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у четвер, 30 квітня, передає Новини.LIVE.

Роботи біля пункту пропуску "Медика — Шегині"

Рух транспорту організують поетапно: під час робіт на одній смузі автомобілі спрямовуватимуть на іншу.

"За інформацією польської сторони, 9 та 16 травня буде тимчасово перекрито дві підʼїзні смуги до вагових платформ для вантажного транспорту на в'їзд до Польщі. У цей період вантажівки оформлюватимуться через смугу, призначену для автобусів", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники просять врахувати обмеження під час планування поїздок.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонної служби України — Західний кордон, 30 квітня на кордоні фіксували черги на семи пунктах пропуску. Затори фіксували на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

А до 31 травня в Україні продовжили державну програму кешбеку на пальне. З початку запуску ініціативи виплати вже отримали понад 2 мільйони українців.

кордон Україна виїзд за кордон
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
