Задержки на границе: ремонт в пункте пропуска "Медика — Шегини"

Дата публикации 30 апреля 2026 16:02
Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

При пересечении пункта пропуска "Медика — Шегини" возможно временное снижение пропускной способности. На польской стороне проводятся работы по замене дорожного покрытия. Ориентировочно они продлятся пять недель и будут охватывать въездное, а также выездное направления.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в четверг, 30 апреля, передает Новини.LIVE.

Работы возле пункта пропуска "Медика — Шегини"

Движение транспорта организуют поэтапно: во время работ на одной полосе автомобили будут направлять на другую.

"По информации польской стороны, 9 и 16 мая будут временно перекрыты две подъездные полосы к весовым платформам для грузового транспорта на въезд в Польшу. В этот период грузовики будут оформляться через полосу, предназначенную для автобусов", — говорится в сообщении.

Пограничники просят учесть ограничения при планировании поездок.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница, 30 апреля на границе фиксировали очереди на семи пунктах пропуска. Пробки фиксировали на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

А до 31 мая в Украине продлили государственную программу кэшбэка на топливо. С начала запуска инициативы выплаты уже получили более 2 миллионов украинцев.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
