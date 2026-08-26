Черги на кордоні сьогодні: найбільше автівок на виїзді до Польщі

Затори на виїзді до Польщі та Угорщини: черги на кордоні сьогодні
У середу, 26 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі, Словаччини та Угорщини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 26 серпня
Сьогодні, 26 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на понад десяти контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 40 л/а, 0 автобусів, 70 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 25 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 8 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 6 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Новини.LIVE інформували, що французькі автомобілі кінця 1990-х та 2000-х років часто мають проблеми із задніми габаритними вогнями. Найчастіше несправність пов’язана з поганим контактом із масою або коротким замиканням, через що ліхтарі тьмяніють чи повністю гаснуть. В Україні за керування авто з несправними задніми габаритами в темну пору доби передбачений штраф 340 гривень, а за повторне порушення — позбавлення права керування на 3–6 місяців.
Новини.LIVE також писали, що вибір гальмівних колодок залежить від моделі автомобіля, стилю водіння та умов експлуатації. Для міської їзди підійдуть органічні або напівметалеві варіанти, а для високих навантажень — термостійкі напівметалеві чи керамічні. Про зношення колодок можуть свідчити скрип, збільшення гальмівного шляху, вібрації або м’яка педаль, а перевіряти їхній стан найкраще на СТО.