Черги на кордоні сьогодні: найбільше автівок на виїзді до Польщі

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У середу, 26 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі, Словаччини та Угорщини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 26 серпня

Сьогодні, 26 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на понад десяти контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 30 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 0 автобусів, 70 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 8 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 6 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що французькі автомобілі кінця 1990-х та 2000-х років часто мають проблеми із задніми габаритними вогнями. Найчастіше несправність пов’язана з поганим контактом із масою або коротким замиканням, через що ліхтарі тьмяніють чи повністю гаснуть. В Україні за керування авто з несправними задніми габаритами в темну пору доби передбачений штраф 340 гривень, а за повторне порушення — позбавлення права керування на 3–6 місяців.

Новини.LIVE також писали, що вибір гальмівних колодок залежить від моделі автомобіля, стилю водіння та умов експлуатації. Для міської їзди підійдуть органічні або напівметалеві варіанти, а для високих навантажень — термостійкі напівметалеві чи керамічні. Про зношення колодок можуть свідчити скрип, збільшення гальмівного шляху, вібрації або м’яка педаль, а перевіряти їхній стан найкраще на СТО.