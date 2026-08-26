Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Затори на виїзді до Польщі та Угорщини: черги на кордоні сьогодні

Затори на виїзді до Польщі та Угорщини: черги на кордоні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 12:24
Черги на кордоні сьогодні: найбільше автівок на виїзді до Польщі
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У середу, 26 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі, Словаччини та Угорщини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 26 серпня

Сьогодні, 26 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на понад десяти контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 26 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 40 л/а, 0 автобусів, 70 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 26 серпня

Читайте також:

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 26 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 8 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 26 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 6 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 26 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що французькі автомобілі кінця 1990-х та 2000-х років часто мають проблеми із задніми габаритними вогнями. Найчастіше несправність пов’язана з поганим контактом із масою або коротким замиканням, через що ліхтарі тьмяніють чи повністю гаснуть. В Україні за керування авто з несправними задніми габаритами в темну пору доби передбачений штраф 340 гривень, а за повторне порушення — позбавлення права керування на 3–6 місяців.

Новини.LIVE також писали, що вибір гальмівних колодок залежить від моделі автомобіля, стилю водіння та умов експлуатації. Для міської їзди підійдуть органічні або напівметалеві варіанти, а для високих навантажень — термостійкі напівметалеві чи керамічні. Про зношення колодок можуть свідчити скрип, збільшення гальмівного шляху, вібрації або м’яка педаль, а перевіряти їхній стан найкраще на СТО.

Польща Румунія Словаччина прикордонники черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації