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Главная Авто Пробки на выезде в Польшу и Венгрию: очереди на границе сегодня

Пробки на выезде в Польшу и Венгрию: очереди на границе сегодня

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 12:24
Очереди на границе сегодня: больше всего автомобилей на выезде в Польшу
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В среду, 26 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу, Словакию и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 26 августа

Сегодня, 26 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на более чем десяти контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 26 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 40 л/а, 0 автобусов, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 26 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 25 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 26 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 8 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 25 л/а, 0 пешеходов;
  • Велика Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 26 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 26 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что у французских автомобилей конца 1990-х и 2000-х годов часто возникают проблемы с задними габаритными огнями. Чаще всего неисправность связана с плохим контактом с массой или коротким замыканием, из-за чего фонари тускнеют или полностью гаснут. В Украине за управление автомобилем с неисправными задними габаритными огнями в темное время суток предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за повторное нарушение — лишение водительских прав на 3–6 месяцев.

Новини.LIVE также писали, что выбор тормозных колодок зависит от модели автомобиля, стиля вождения и условий эксплуатации. Для городской езды подойдут органические или полуметаллические варианты, а для высоких нагрузок — термостойкие полуметаллические или керамические. Об износе колодок могут свидетельствовать скрип, увеличение тормозного пути, вибрации или мягкая педаль, а проверять их состояние лучше всего на СТО.

Польша Румыния Словакия пограничники очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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