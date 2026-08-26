Очереди на границе сегодня: больше всего автомобилей на выезде в Польшу

Пробки на выезде в Польшу и Венгрию: очереди на границе сегодня
В среду, 26 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу, Словакию и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 26 августа
Сегодня, 26 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на более чем десяти контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 40 л/а, 0 автобусов, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 25 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 8 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 25 л/а, 0 пешеходов;
- Велика Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалига — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что у французских автомобилей конца 1990-х и 2000-х годов часто возникают проблемы с задними габаритными огнями. Чаще всего неисправность связана с плохим контактом с массой или коротким замыканием, из-за чего фонари тускнеют или полностью гаснут. В Украине за управление автомобилем с неисправными задними габаритными огнями в темное время суток предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за повторное нарушение — лишение водительских прав на 3–6 месяцев.
Новини.LIVE также писали, что выбор тормозных колодок зависит от модели автомобиля, стиля вождения и условий эксплуатации. Для городской езды подойдут органические или полуметаллические варианты, а для высоких нагрузок — термостойкие полуметаллические или керамические. Об износе колодок могут свидетельствовать скрип, увеличение тормозного пути, вибрации или мягкая педаль, а проверять их состояние лучше всего на СТО.