Очереди на границе сегодня: больше всего автомобилей на выезде в Польшу

Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В среду, 26 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу, Словакию и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 26 августа

Сегодня, 26 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на более чем десяти контрольно-пропускных пунктах.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 40 л/а, 0 автобусов, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 25 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 8 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 25 л/а, 0 пешеходов;

Велика Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалига — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что у французских автомобилей конца 1990-х и 2000-х годов часто возникают проблемы с задними габаритными огнями. Чаще всего неисправность связана с плохим контактом с массой или коротким замыканием, из-за чего фонари тускнеют или полностью гаснут. В Украине за управление автомобилем с неисправными задними габаритными огнями в темное время суток предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за повторное нарушение — лишение водительских прав на 3–6 месяцев.

Новини.LIVE также писали, что выбор тормозных колодок зависит от модели автомобиля, стиля вождения и условий эксплуатации. Для городской езды подойдут органические или полуметаллические варианты, а для высоких нагрузок — термостойкие полуметаллические или керамические. Об износе колодок могут свидетельствовать скрип, увеличение тормозного пути, вибрации или мягкая педаль, а проверять их состояние лучше всего на СТО.