Заплутаний тест ПДР на колі: яка з траєкторій дозволена водієві

Авто на круговому перехресті. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій синього автомобіля має намір активно маневрувати на круговому перехресті. Яка з траєкторій руху йому дозволена у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише траєкторія А. Лише траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля перебуває на круговому перехресті, позначеному наказовим знаком 4.10 "Круговий рух", і намагається змінити напрямок двома шляхами.

Траєкторія А (рух заднім ходом): передбачає проїзд заднім ходом для виїзду у потрібний з'їзд. Згідно з пунктом 10.10 ПДР, рух транспортних засобів заднім ходом на перехрестях категорично забороняється, незалежно від наявності чи відсутності інших учасників руху.

Траєкторія Б (розворот) передбачає перетин вузької суцільної лінії горизонтальної розмітки 1.1. Відповідно до додатка 2 до ПДР, лінію 1.1 перетинати заборонено (за винятком випадків об'їзду нерухомої перешкоди чи обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год). У цій ситуації перетин розмітки є порушенням.

Правильна відповідь №4