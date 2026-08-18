Заплутаний тест ПДР: хто має поступитися трамваю

Схема руху транспортних засобів на перехресті. Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)"

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог дорожніх знаків пріоритету та з теми про проїзд перехресть. Водії трамвая та жовтої машини повертають ліворуч, а водій сірого автомобіля та велосипедист проїжджають прямо. Хто з водіїв транспортних засобів зобов’язаний пропустити трамвай у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на спільноту "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Варіанти відповіді

Водій сірого автомобіля. Водій сірого автомобіля та велосипедист. Усі транспортні засоби мають дати дорогу трамваю. Ніхто не зобов’язаний поступатися трамваю.

Розбір задачі

Згідно зі знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога", 7.8 "Напрямок головної дороги" та 2.1 "Дати дорогу", на головній дорозі перебувають велосипедист та жовта машина, які роз’їдуться першими.

Відповідно до пункту 16.11 ПДР, водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою.

Пріоритет у зображеній ситуації у велосипедиста, адже він прямує прямо та є для жовтого авто перешкодою праворуч. Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч.

На другорядних дорогах знаходяться водії сірого автомобіля та трамваю. Відповідно до пункту 16.12 ПДР, на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою.

Таким чином єдиним, хто має пропустити трамвай є водій сірого автомобіля.

Правильна відповідь №1

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