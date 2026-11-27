Заміна моторної оливи. Фото: smithvilleford.com

Під час планового обслуговування автомобіля зазвичай зважають лише на правильний об'єм, в'язкість мастила та необхідність заміни фільтра. Водночас чимало водіїв забувають про температуру самого двигуна перед початком робіт. Побутує думка, що зливати стару моторну оливу варто на повністю холодному або, навпаки, на максимально гарячому моторі. Проте фахівці одностайно радять обирати золоту середину.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Cars Coops.

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Оптимальна температура

Інженери компанії Hot Shot's Secret наголошують, що зливати моторну оливу завжди потрібно теплою. Така рідина має нижчу в'язкість, тому витікає з картера значно швидше за холодну. Крім того, під час циркуляції тепле мастило утримує бруд і осад у товщі рідини, тому вони не осідають на внутрішніх стінках.

Якщо ж проводити процедуру на холодному двигуні, важкі частинки бруду прилипають до дна піддона і залишаються всередині. Коли водій заливає свіжу оливу, цей старий осад миттєво забруднює нове мастило і погіршує його захисні властивості.

Поради експертів

Схожої думки дотримуються в компанії LiquiMoly, де рекомендують міняти моторні та трансмісійні рідини виключно у теплому стані. Тепле мастило легше проходить крізь канали системи та краще вимиває продукти зносу деталей.

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Водночас фахівці закликають водіїв суворо дотримуватися правил безпеки під час роботи з теплим мотором. Щоб уникнути серйозних опіків, варто обов'язково використовувати захисні рукавички та дати автомобілю трохи охолонути після поїздки.

Якщо машина стояла без руху, інженери радять завести мотор і прогріти його протягом двох-п'яти хвилин. Коли ж двигун щойно працював під навантаженням і сильно розігрівся, йому потрібно дати охолонути 20-30 хвилин, щоб уникнути опіків від бризок гарячої оливи.

Раніше Новини.LIVE писали, як визначити стан двигуна авто за кольором моторної оливи. Вигляд мастила нерідко буває оманливим.

Також читайте, коли можна використовувати безмивну моторну оливу. Відсутність мийних компонентів суттєво скорочує ресурс двигуна та прискорює його знос.