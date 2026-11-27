Замена моторного масла. Фото: smithvilleford.com

При плановом обслуживании автомобиля обычно обращают внимание только на правильный объем, вязкость смазки и необходимость замены фильтра. При этом многие водители забывают о температуре самого двигателя перед началом работ. Существует мнение, что сливать старое моторное масло следует на полностью холодном или, наоборот, на максимально горячем двигателе. Однако специалисты единодушно советуют выбирать золотую середину.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.

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Оптимальная температура

Инженеры компании Hot Shot's Secret отмечают, что сливать моторное масло всегда нужно в теплом состоянии. Такая жидкость имеет более низкую вязкость, поэтому вытекает из картера значительно быстрее, чем холодная. Кроме того, во время циркуляции теплое масло удерживает грязь и осадок в толще жидкости, поэтому они не оседают на внутренних стенках.

Если проводить процедуру на холодном двигателе, тяжелые частицы грязи прилипают ко дну поддона и остаются внутри. Когда водитель заливает свежее масло, этот старый осадок мгновенно загрязняет новое масло и ухудшает его защитные свойства.

Советы экспертов

Подобного мнения придерживаются в компании LiquiMoly, где рекомендуют менять моторные и трансмиссионные жидкости исключительно в теплом состоянии. Теплое масло легче проходит через каналы системы и лучше вымывает продукты износа деталей.

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В то же время специалисты призывают водителей строго соблюдать правила безопасности при работе с горячим двигателем. Чтобы избежать серьезных ожогов, следует обязательно использовать защитные перчатки и дать автомобилю немного остыть после поездки.

Если машина простояла без движения, инженеры советуют завести двигатель и прогреть его в течение двух-пяти минут. Когда двигатель только что работал под нагрузкой и сильно разогрелся, ему нужно дать остыть 20–30 минут, чтобы избежать ожогов от брызг горячего масла.

Ранее Новини.LIVE писали, как определить состояние двигателя автомобиля по цвету моторного масла. Внешний вид масла нередко бывает обманчивым.

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