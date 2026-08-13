Немоющее моторное масло: можно ли заливать его в автомобиль

Замена масла в автосервисе. Фото: chloesautorepair.com

Выбор правильных смазочных материалов часто становится причиной жарких споров среди автовладельцев. На рынке представлено разнообразное моторное масло от синтетических до классических минеральных составов. Часто вопрос об использовании не моющих типов. Для большинства современных автомобилей подобные эксперименты являются ошибкой, ведь они лишены специального пакета присадок. Отсутствие моющих компонентов существенно сокращает ресурс силового агрегата и ускоряет его износ.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Основные риски

Современные двигатели рассчитаны на работу с жидкостями, содержащими моющие присадки или детергенты. Они предотвращают образование нагара, контролируют появление масляного шлама и удерживают мелкие частицы загрязнений во взвешенном состоянии до момента их попадания в фильтр.

Немоющее масло не обладает такими защитными свойствами, поэтому в процессе работы двигателя отложения быстро оседают на внутренних деталях. Это приводит к преждевременному износу узлов трения и существенно ухудшает работу двигателя.

Исключения из правил

Использование масел без моющих присадок оправдано лишь для некоторых раритетных моделей. Речь идет об очень старых классических автомобилях, которые изначально разрабатывались под такие продукты и не имеют современного масляного фильтра.

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Если в грязный старый двигатель с толстым слоем отложений внезапно залить современную смазку с детергентами, они начнут активно смывать нагар. Отслоившиеся куски грязи могут забить каналы и вызвать нехватку масла в силовом агрегате.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как определить состояние двигателя автомобиля по цвету моторного масла. Оно выполняет не только функцию смазки, но и активно собирает продукты сгорания и отложения.

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