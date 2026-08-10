Про що розповість колір оливи у двигуні авто: міфи та реальність

Перевірка рівня та якості моторної оливи. Фото: gulfoilltd.com

Більшість автовласників під час перевірки рівня мастила звикли оцінювати стан мотора за його забарвленням. Вважається, що темна рідина сигналізує про проблему, а світла підтверджує ідеальну роботу силового агрегату. Проте якісна моторна олива виконує не лише функцію змащування, але й активно збирає продукти згоряння та відкладення. Через це візуальний вигляд мастила нерідко буває оманливим.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Особливості пального

У дизельних моторах свіже мастило темніє або навіть повністю чорніє вже через кілька десятків кілометрів після сервісу. Це абсолютно нормальне явище, адже під час згоряння дизпалива утворюється багато саджі, яку робоча рідина ефективно утримує в собі.

У бензинових силових агрегатах мастило зазвичай залишається світлим значно довше. Якщо ж воно почорніло занадто швидко, це може свідчити про неякісне згоряння суміші, велику кількість внутрішніх відкладень або пропущені попередні інтервали заміни.

Натомість в автомобілях з газобалонним обладнанням рідина довго зберігає прозорість через чистіше згоряння газу. Проте навіть ідеально прозорий вигляд не означає, що присадки не втратили свої захисні властивості від часу та пробігу.

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Небезпечні симптоми

Набагато більше інформації про реальний стан мотора дають консистенція, запах та сторонні домішки на щупі. Надмірно рідка рідина з чітким запахом бензину свідчить про потрапляння пального в систему змащення, що нерідко трапляється під час постійних коротких міських поїздок на недогрітому двигуні.

Густа консистенція або наявність сгрудкованих осадів сигналізують про систематичний перегрів або тривалу експлуатацію без заміни. Найбільш тривожним симптомом вважається поява блискучих металевих дрібок або вираженого запаху гару, що вказує на критичний знос деталей та необхідність негайного візиту до сервісу.

Раніше Новини.LIVE писали, коли насправді міняти моторну оливу у дизельному авто. Стандартні міжсервісні регламенти втрачають сенс, позаяк дизпаливо при згорянні виділяє велику кількість сажі.

Також читайте, яким двигунам авто насправді не підходить синтетична моторна олива. Хоча автовиробники все частіше рекомендують саме цей тип мастила для тривалої служби силового агрегату.