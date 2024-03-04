Тест з ПДР: хто є винуватцем аварії, вантажівка або легковик

Хто не правий? Малюнок: "Школа авто".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Хто є винуватцем аварії у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій легкового автомобіля. Винні обидва.

Розбір завдання

Два автомобілі рухалися в прямо.

На смузі вантажного автомобіля з'явилася перешкода.

На перешкоді встановлено знак 4.7 "Об'їзд перешкоди з правого боку".

Тобто водій вантажівки об'їжджав перешкоду за правилами. Але хто мав поступитися дорогою в зображеній ситуації? Водій вантажівки чи легкового автомобіля?

Читаємо п. 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який перебуває ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що перебуває праворуч".

Вантажівка має об'їжджати перешкоди саме з правого боку. Але легковий автомобіль рухався своєю смугою і нічого не підозрював. Тобто винен у ДТП водій вантажної машини.

Проте, водій легковика теж має бути обережним, оскільки у вантажних автомобілів є сліпа зона.

Правильна відповідь №1

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