Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Задача з каверзою на знання ПДР — хто з водіїв є винуватцем аварії arrow

Задача з каверзою на знання ПДР — хто з водіїв є винуватцем аварії

4 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто є винуватцем аварії, вантажівка або легковик
Хто не правий? Малюнок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Хто є винуватцем аварії у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій вантажівки.
  2. Водій легкового автомобіля.
  3. Винні обидва.

Розбір завдання

Два автомобілі рухалися в прямо.

Задача з каверзою на знання ПДР — хто з водіїв є винуватцем аварії - фото 1

На смузі вантажного автомобіля з'явилася перешкода.

Задача з каверзою на знання ПДР — хто з водіїв є винуватцем аварії - фото 2

На перешкоді встановлено знак 4.7 "Об'їзд перешкоди з правого боку".

Задача з каверзою на знання ПДР — хто з водіїв є винуватцем аварії - фото 3

Тобто водій вантажівки об'їжджав перешкоду за правилами. Але хто мав поступитися дорогою в зображеній ситуації? Водій вантажівки чи легкового автомобіля?

Читаємо п. 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який перебуває ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що перебуває праворуч".

Вантажівка має об'їжджати перешкоди саме з правого боку. Але легковий автомобіль рухався своєю смугою і нічого не підозрював. Тобто винен у ДТП водій вантажної машини.

Проте, водій легковика теж має бути обережним, оскільки у вантажних автомобілів є сліпа зона.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року