Тест з ПДР: хто є винуватцем аварії, вантажівка або легковик

Задача з каверзою на знання ПДР — хто з водіїв є винуватцем аварії
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Хто є винуватцем аварії у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа авто".
Варіанти відповіді
- Водій вантажівки.
- Водій легкового автомобіля.
- Винні обидва.
Розбір завдання
Два автомобілі рухалися в прямо.
На смузі вантажного автомобіля з'явилася перешкода.
На перешкоді встановлено знак 4.7 "Об'їзд перешкоди з правого боку".
Тобто водій вантажівки об'їжджав перешкоду за правилами. Але хто мав поступитися дорогою в зображеній ситуації? Водій вантажівки чи легкового автомобіля?
Читаємо п. 10.3 ПДР:
"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який перебуває ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що перебуває праворуч".
Вантажівка має об'їжджати перешкоди саме з правого боку. Але легковий автомобіль рухався своєю смугою і нічого не підозрював. Тобто винен у ДТП водій вантажної машини.
Проте, водій легковика теж має бути обережним, оскільки у вантажних автомобілів є сліпа зона.
Правильна відповідь №1
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