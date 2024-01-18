Тест з ПДР: чи правильно легковик та вантажівка виконують поворот праворуч

Кому дозволений поворот? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Кому з водіїв дозволений поворот праворуч?

Задачу запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водію легкового автомобіля. Водію вантажівки. Обом дозволено. Обом заборонено.

Розбір задачі

Насамперед слід звернути увагу на два дорожні знаки перед перехрестям: 2.3 "Головна дорога" та 4.20.1 "Напрямок руху ТЗ з небезпечними вантажами".

Останній знак показує дозволений напрямок руху транспортних засобів які мають наступні розпізнавальні знаки.

На вантажівці видно саме цю оранжеву табличку. Отже, її водієві повертати праворуч на перехресті заборонено.

Водій легковика планує виконати поворот праворуч з лівої смуги.

Читаємо п. 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку ".

Водій червоного автомобіля не зайняв праву смугу перед поворотом, тому він теж порушить правила.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували тест з ПДР, кому надати дорогу, якщо обидва водії повертають праворуч. Також ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті.