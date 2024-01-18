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Двум водителям нужно повернуть налево — кто из них получит штраф за это

18 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: правильно ли легковушка и грузовик выполняют поворот направо
Кому разрешен поворот? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Кому из водителей разрешен поворот направо?

Задачу предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Водителю легкового автомобиля.
  2. Водителю грузовика.
  3. Обоим разрешено.
  4. Обоим запрещено.

Разбор задачи

Прежде всего следует обратить внимание на два дорожных знака перед перекрестком: 2.3 "Главная дорога" и 4.20.1 "Направление движения ТС с опасными грузами".

Последний знак показывает разрешенное направление движения транспортных средств, имеющих следующие опознавательные знаки.

На грузовике видна именно эта оранжевая табличка. Следовательно, ее водителю поворачивать направо на перекрестке запрещено.

Водитель легковушки планирует выполнить поворот направо с левой полосы.

Читаем п. 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Водитель красного автомобиля не занял правую полосу перед поворотом, поэтому он тоже нарушит правила.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали тест по ПДД, кому предоставить дорогу на, если оба водителя поворачивают направо. Также мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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