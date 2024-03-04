Тест по ПДД: кто является виновником аварии, грузовик или легковушка

Кто не прав? Рисунок: "Школа авто".

Задача по теме начало движения и смена его направления. Кто виновник аварии в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель легкового автомобиля. Виноваты оба.

Разбор задачи

Два автомобиля двигались прямо.

На полосе грузового автомобиля появилось препятствие.

На препятствии установлен знак 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны".

То есть водитель грузовика объезжал препятствие по правилам. Но кто должен уступить дорогу в изображенной ситуации? Водитель грузовика или легкового автомобиля?

Читаем п. 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. При одновременной перестройке транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, находящемуся справа".

Грузовик должен объезжать препятствия именно с правой стороны. Но легковой автомобиль двигался по своей полосе и ничего не подозревал. То есть виновен в ДТП водитель грузовой машины.

Однако водитель легковушки тоже должен быть осторожным, поскольку у грузовых автомобилей есть слепая зона.

Правильный ответ №1

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