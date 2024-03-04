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Задача с подвохом на знание ПДД — кто из водителей является виновником аварии

4 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто является виновником аварии, грузовик или легковушка
Кто не прав? Рисунок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и смена его направления. Кто виновник аварии в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

  1. Водитель грузовика.
  2. Водитель легкового автомобиля.
  3. Виноваты оба.

Разбор задачи

Два автомобиля двигались прямо.

Задача с подвохом на знание ПДД — кто из водителей является виновником аварии - фото 1

На полосе грузового автомобиля появилось препятствие.

Задача с подвохом на знание ПДД — кто из водителей является виновником аварии - фото 2

На препятствии установлен знак 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны".

Задача с подвохом на знание ПДД — кто из водителей является виновником аварии - фото 3

То есть водитель грузовика объезжал препятствие по правилам. Но кто должен уступить дорогу в изображенной ситуации? Водитель грузовика или легкового автомобиля?

Читаем п. 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться. При одновременной перестройке транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, находящемуся справа".

Грузовик должен объезжать препятствия именно с правой стороны. Но легковой автомобиль двигался по своей полосе и ничего не подозревал. То есть виновен в ДТП водитель грузовой машины.

Однако водитель легковушки тоже должен быть осторожным, поскольку у грузовых автомобилей есть слепая зона.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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