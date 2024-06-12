Тест з ПДР: до якої швидкості може розігнатися водій червоного авто

Задача на знання знаків — з якою швидкістю може рухатися автомобіль
Задача з теми швидкісний режим на дорогах. З якою швидкістю дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- До 50 км/год.
- До 60 км/год.
- До 70 км/год.
- До 90 км/год.
- До 110 км/год.
Розбір задачі
Червоний автомобіль рухається прямо, але вам потрібно обрати, з якою швидкістю він може рухатися.
Знак "70" на синьому тлі недосвідчені водії можуть сплутати з 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" або, скоріше, з 4.12 "Обмеження мінімальної швидкості".
Насправді це знак 5.33 "Рекомендована швидкість". Він вирізняється прямокутною формою.
Цей знак нічого не забороняє та не наказує, а лише рекомендує рухатися із зазначеною швидкістю.
Вище встановлено знак 5.52 "Кінець населеного пункту", який дає зрозуміти що далі водій рухатиметься дорогою поза населеним пунктом.
А на дорогах поза населеним пунктом, згідно з пунктом 12.6 ПДР, дозволяється їхати зі швидкістю не більше 90 км/год.
Тобто водієві червоного автомобіля рекомендується продовжити рух зі швидкістю 70 км/год, але він має право розігнатися до 90 км/год.
Правильна відповідь №4
Раніше ми писали про ТОП-3 сайтів для підготовки до іспитів на водійські права у 2023 році. Також ми повідомляли, які сигнали та знаки на дорозі має знати кожен водій.
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