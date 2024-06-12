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Задача на знання знаків — з якою швидкістю може рухатися автомобіль

12 червня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест з ПДР: до якої швидкості може розігнатися водій червоного авто
Як швидко можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми швидкісний режим на дорогах. З якою швидкістю дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. До 50 км/год.
  2. До 60 км/год.
  3. До 70 км/год.
  4. До 90 км/год.
  5. До 110 км/год.

Розбір задачі

Червоний автомобіль рухається прямо, але вам потрібно обрати, з якою швидкістю він може рухатися.

Знак "70" на синьому тлі недосвідчені водії можуть сплутати з 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" або, скоріше, з 4.12 "Обмеження мінімальної швидкості".


Задача на знання знаків — з якою швидкістю може рухатися автомобіль - фото 1

Насправді це знак 5.33 "Рекомендована швидкість". Він вирізняється прямокутною формою.


Задача на знання знаків — з якою швидкістю може рухатися автомобіль - фото 2

Цей знак нічого не забороняє та не наказує, а лише рекомендує рухатися із зазначеною швидкістю.

Вище встановлено знак 5.52 "Кінець населеного пункту", який дає зрозуміти що далі водій рухатиметься дорогою поза населеним пунктом.

А на дорогах поза населеним пунктом, згідно з пунктом 12.6 ПДР, дозволяється їхати зі швидкістю не більше 90 км/год.

Тобто водієві червоного автомобіля рекомендується продовжити рух зі швидкістю 70 км/год, але він має право розігнатися до 90 км/год.

Правильна відповідь №4

Раніше ми писали про ТОП-3 сайтів для підготовки до іспитів на водійські права у 2023 році. Також ми повідомляли, які сигнали та знаки на дорозі має знати кожен водій.

ПДР
водійське посвідчення
тест
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