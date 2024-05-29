Заплутана задача з ПДР: хто з водіїв має поступитися

Небезпечна ситуація на дорозі — які автомобілі мають поступитися
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. В якому порядку автомобілі проїдуть ділянку дороги в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зелений автомобіль, синій, червоний.
- Синій автомобіль, червоний, зелений.
- Зелений автомобіль, червоний, синій.
- Червоний автомобіль, синій, зелений.
- Синій автомобіль, зелений, червоний.
- Червоний автомобіль, зелений, синій.
Розбір задачі
По дорозі зелений автомобіль їде прямо, водій червоного має намір виконати розворот, а водій синьої машини починає рух з узбіччя, де він зупинявся.
Очевидно, що першим проїжджає цю ділянку водій зеленого автомобіля. Адже водій синього авто розпочинає рух та має намір перестроїться.
Читаємо пункт 10.1 ПДР:
"Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху".
Також до цієї ситуації можна застосувати пункт 10.3 ПДП:
"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".
В зображеній ситуації водій синього автомобіля має поступитися, адже прагне зайняти смугу, якою вже рухається зелений автомобіль.
До водія червоного автомобіля, який змінює напрям свого руху можна застосувати пункт 10.4 ПДР:
"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам".
Отже, першим проїде зелений автомобіль, якому мають поступитися синя та червона машини.
А як роз'їдуться синій чи червоний автомобілі?
В цьому випадку варто знову застосувати ту частину пункту 10.4 ПДР, в якій йдеться про обов'язок водія, виконуючи розворот поза перехрестям, поступатися дорогою зустрічному транспортному засобу. Тому саме водій синього автомобіля матиме перевагу в цій ситуації.
Правильна відповідь №1
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