Заплутана задача з ПДР: хто з водіїв має поступитися

Хто кого має пропустити? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. В якому порядку автомобілі проїдуть ділянку дороги в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зелений автомобіль, синій, червоний. Синій автомобіль, червоний, зелений. Зелений автомобіль, червоний, синій. Червоний автомобіль, синій, зелений. Синій автомобіль, зелений, червоний. Червоний автомобіль, зелений, синій.

Розбір задачі

По дорозі зелений автомобіль їде прямо, водій червоного має намір виконати розворот, а водій синьої машини починає рух з узбіччя, де він зупинявся.





Очевидно, що першим проїжджає цю ділянку водій зеленого автомобіля. Адже водій синього авто розпочинає рух та має намір перестроїться.

Читаємо пункт 10.1 ПДР:

"Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху".

Також до цієї ситуації можна застосувати пункт 10.3 ПДП:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

В зображеній ситуації водій синього автомобіля має поступитися, адже прагне зайняти смугу, якою вже рухається зелений автомобіль.

До водія червоного автомобіля, який змінює напрям свого руху можна застосувати пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам".

Отже, першим проїде зелений автомобіль, якому мають поступитися синя та червона машини.

А як роз'їдуться синій чи червоний автомобілі?

В цьому випадку варто знову застосувати ту частину пункту 10.4 ПДР, в якій йдеться про обов'язок водія, виконуючи розворот поза перехрестям, поступатися дорогою зустрічному транспортному засобу. Тому саме водій синього автомобіля матиме перевагу в цій ситуації.

Правильна відповідь №1

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