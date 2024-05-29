Запутанная задача по ПДД: кто из водителей должен уступить

Опасная ситуация на дороге — какие автомобили должны уступить
Задача по теме начало движения и изменение его направления. В каком порядке автомобили проедут участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленый автомобиль, синий, красный.
- Синий автомобиль, красный, зеленый.
- Зеленый автомобиль, красный, синий.
- Красный автомобиль, синий, зеленый.
- Синий автомобиль, зеленый, красный.
- Красный автомобиль, зеленый, синий.
Разбор задачи
По дороге зеленый автомобиль едет прямо, водитель красного намерен выполнить разворот, а водитель синей машины начинает движение с обочины, где он останавливался.
Очевидно, что первым проезжает этот участок водитель зеленого автомобиля. Ведь водитель синего авто начинает движение и намерен перестроиться.
Читаем пункт 10.1 ПДД:
"Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст помех или опасности другим участникам движения".
Также к этой ситуации можно применить пункт 10.3 ПДП:
"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
В изображенной ситуации водитель синего автомобиля должен уступить, ведь стремится занять полосу, по которой уже двигается зеленый автомобиль.
К водителю красного автомобиля, который изменяет направление своего движения, можно применить пункт 10.4 ПДД:
"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части — и попутным транспортным средствам".
Итак, первым проедет зеленый автомобиль, которому должны уступить синяя и красная машины.
А как разъедутся синий или красный автомобили?
В этом случае следует снова применить ту часть пункта 10.4 ПДД, в которой говорится об обязанности водителя, выполняя разворот вне перекрестка, уступать дорогу встречному транспортному средству. Поэтому именно водитель синего автомобиля будет иметь преимущество в этой ситуации.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!