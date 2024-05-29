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Опасная ситуация на дороге — какие автомобили должны уступить

29 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Запутанная задача по ПДД: кто из водителей должен уступить
Кто кого должен пропустить? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. В каком порядке автомобили проедут участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Зеленый автомобиль, синий, красный.
  2. Синий автомобиль, красный, зеленый.
  3. Зеленый автомобиль, красный, синий.
  4. Красный автомобиль, синий, зеленый.
  5. Синий автомобиль, зеленый, красный.
  6. Красный автомобиль, зеленый, синий.

Разбор задачи

По дороге зеленый автомобиль едет прямо, водитель красного намерен выполнить разворот, а водитель синей машины начинает движение с обочины, где он останавливался.


Опасная ситуация на дороге - какие автомобили должны уступить - фото 1

Очевидно, что первым проезжает этот участок водитель зеленого автомобиля. Ведь водитель синего авто начинает движение и намерен перестроиться.

Читаем пункт 10.1 ПДД:

"Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст помех или опасности другим участникам движения".

Также к этой ситуации можно применить пункт 10.3 ПДП:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

В изображенной ситуации водитель синего автомобиля должен уступить, ведь стремится занять полосу, по которой уже двигается зеленый автомобиль.

К водителю красного автомобиля, который изменяет направление своего движения, можно применить пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части — и попутным транспортным средствам".

Итак, первым проедет зеленый автомобиль, которому должны уступить синяя и красная машины.

А как разъедутся синий или красный автомобили?

В этом случае следует снова применить ту часть пункта 10.4 ПДД, в которой говорится об обязанности водителя, выполняя разворот вне перекрестка, уступать дорогу встречному транспортному средству. Поэтому именно водитель синего автомобиля будет иметь преимущество в этой ситуации.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

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ПДД
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