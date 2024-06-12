Тест по ПДД: до какой скорости может разогнаться водитель красного авто

Как быстро можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме скоростной режим на дорогах. С какой скоростью можно продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

До 50 км/ч. До 60 км/ч. До 70 км/ч. До 90 км/ч. До 110 км/ч.

Разбор задачи

Красный автомобиль двигается прямо, но вам нужно выбрать, с какой скоростью он может двигаться.

Знак "70" на синем фоне неопытные водители могут спутать с 3.29 "Ограничение максимальной скорости" или, скорее, с 4.12 "Ограничение минимальной скорости".





На самом деле это знак 5.33 "Рекомендуемая скорость". Он отличается прямоугольной формой.





Этот знак ничего не запрещает и не предписывает, а только рекомендует двигаться с указанной скоростью.

Выше установлен знак 5.52 "Конец населенного пункта", который дает понять, что дальше водитель будет двигаться по дороге вне населенного пункта.

А на дорогах вне населенного пункта, согласно пункту 12.6 ПДД, разрешается ехать со скоростью не более 90 км/ч.

То есть водителю красного автомобиля рекомендуется продолжить движение со скоростью 70 км/ч, но он имеет право разогнаться до 90 км/ч.

Правильный ответ №4

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