Тест з ПДР: чи має перевагу автомобіль, який їде заднім ходом

Хто має перевагу? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля повинен поступитись дорогою у зображеній ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля прозівав поворот на заправку й рухається заднім ходом, щоб все ж туди потрапити. Водій жовтого повертає праворуч виїжджаючи з цієї ж АЗС. Те, що йдеться саме про заправку, можна з'ясувати по відповідному дорожньому знаку та табличці з напрямком дії.

Чи має право водій синього авто рухатися заднім ходом через виїзд з заправки? Має. Адже рух заднім ходом забороняється, зокрема на перехрестях, але виїзд з АЗС не є перехрестям, адже це просто прилегла до дороги територія.

Чи має синій автомобіль пропустити жовтий? І знову ні, бо жовтий автомобіль виїжджає з прилеглої території. Читаємо п. 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Таким чином у зображеній ситуації перевагою користується водій синього автомобіля, а водій жовтого має дати йому дорогу.

Правильна відповідь №2

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