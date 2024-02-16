Тест по ПДД: имеет ли преимущество автомобиль, который едет задним ходом

Задача для экзамена на права — имеет ли преимущество автомобиль, который едет задним ходом
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля прозевал поворот на заправку и двигается задним ходом, чтобы все же туда попасть. Водитель желтого поворачивает направо, выезжая из этой же АЗС. То, что речь идет именно о заправке, можно узнать по соответствующему дорожному знаку и табличке с направлением действия.
Имеет ли право водитель синего авто двигаться задним ходом мимо выезда из заправки? Имеет. Ведь движение задним ходом запрещается, в частности на перекрестках, но выезд из АЗС не перекресток, ведь это просто прилегающая к дороге территория.
Должен ли синий автомобиль пропустить желтый? И снова нет, потому что желтый автомобиль выезжает с прилегающей территории. Читаем п. 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу движущимся по ней пешеходам и транспортным средствам, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
Таким образом, в изображенной ситуации преимуществом пользуется водитель синего автомобиля, а водитель желтого должен дать ему дорогу.
Правильный ответ №2
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