Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Задача для экзамена на права — имеет ли преимущество автомобиль, который едет задним ходом arrow

Задача для экзамена на права — имеет ли преимущество автомобиль, который едет задним ходом

16 февраля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: имеет ли преимущество автомобиль, который едет задним ходом
Кто имеет преимущество? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля прозевал поворот на заправку и двигается задним ходом, чтобы все же туда попасть. Водитель желтого поворачивает направо, выезжая из этой же АЗС. То, что речь идет именно о заправке, можно узнать по соответствующему дорожному знаку и табличке с направлением действия.

Задача для экзамена на права – имеет ли преимущество автомобиль, который едет задним ходом - фото 1

Задача для экзамена на права – имеет ли преимущество автомобиль, который едет задним ходом - фото 2

Имеет ли право водитель синего авто двигаться задним ходом мимо выезда из заправки? Имеет. Ведь движение задним ходом запрещается, в частности на перекрестках, но выезд из АЗС не перекресток, ведь это просто прилегающая к дороге территория.

Должен ли синий автомобиль пропустить желтый? И снова нет, потому что желтый автомобиль выезжает с прилегающей территории. Читаем п. 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу движущимся по ней пешеходам и транспортным средствам, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Таким образом, в изображенной ситуации преимуществом пользуется водитель синего автомобиля, а водитель желтого должен дать ему дорогу.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме