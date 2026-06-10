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Головна Авто З 15 червня один з КПП перестане випускати автобуси в Польщу

З 15 червня один з КПП перестане випускати автобуси в Польщу

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 13:40
З 15 червня один з КПП перестане випускати автобуси в Польщу
Прикордонник на КПП. Фото: ДПСУ

Міжнародним автомобільним перевізникам та пасажирам доведеться з 15 червня змінювати свої маршрути до сусідньої країни, оскільки у пункті пропуску "Шегині – Медика" тимчасово закривають автобусний рух у напрямку Польщі. Ремонтні роботи завершаться аж наприкінці листопада наступного року, при цьому зустрічний потік автобусів з Польщі в Україну функціонуватиме без жодних змін.

Про це повідомили в пресслужбі Державної митної служби України, передає Новини.LIVE.

Автобусам заборонять в'їзд через КПП "Шегині — Медика" до Польщі

Польща запланувала масштабну реконструкцію інфраструктури на кордоні з Україною, яка суттєво вплине на пасажирські автоперевезення. Митна адміністрація Республіки Польща офіційно поінформувала про початок дорожніх робіт на території міжнародного пункту пропуску "Шегині – Медика".

Ремонтні роботи розпочнуться з 15 червня 2026 року, і, згідно з оприлюдненими попередніми планами польського відомства, будівельники працюватимуть на об'єкті до листопада 2027 року.

Через це пропуск для автобусів, які рухаються з української сторони у бік Польщі, буде заблокованим на весь цей тривалий період. Водночас польські митники наголошують, що обмеження діятимуть лише в один бік. Транспортне сполучення у зворотному напрямку, а саме оформлення автобусів, які повертаються або їдуть з Польщі в Україну, здійснюватиметься у звичному та штатному режимі без жодних затримок.

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Перевізників та громадян, які самостійно планують свої поїздки через державний рубіж, закликають завчасно враховувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону на шляху до Європи.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ДПСУ заявляли про суттєвий ріст пасажиропотоку з України за кордон. Речниця Західного регіонального управління Держприкордонслужби Світлана Бурда пояснила, що це пов'язано із сезоном відпусток та дала поради, які КПП краще обирати для меншого простою в чергах.

Разом на кордоні у середу, 10 червня, зафіксували значну кількість автомобілів та автобусів, які очікували чергу на перевірку та перетин кордону. Одразу на кількох КПП зафіксували кілька десятків машин. 

Польща КПП автобуси ДПСУ виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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