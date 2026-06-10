С 15 июня один из КПП перестанет пропускать автобусы в Польшу

Пограничник на КПП. Фото: ГПСУ

Международным автоперевозчикам и пассажирам с 15 июня придется менять свои маршруты в соседнюю страну, поскольку на пункте пропуска «Шегини – Медика» временно закрывают автобусное сообщение в направлении Польши. Ремонтные работы завершатся только в конце ноября следующего года, при этом встречный поток автобусов из Польши в Украину будет функционировать без каких-либо изменений.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, передает Новини.LIVE.

Автобусам запретят въезд через КПП «Шегини — Медика» в Польшу

Польша запланировала масштабную реконструкцию инфраструктуры на границе с Украиной, которая существенно повлияет на пассажирские автоперевозки. Таможенная администрация Республики Польша официально сообщила о начале дорожных работ на территории международного пункта пропуска «Шегини — Медика».

Ремонтные работы начнутся с 15 июня 2026 года, и, согласно обнародованным предварительным планам польского ведомства, строители будут работать на объекте до ноября 2027 года.

В связи с этим пропуск для автобусов, следующих с украинской стороны в сторону Польши, будет заблокирован на весь этот длительный период. В то же время польские таможенники отмечают, что ограничения будут действовать только в одну сторону. Транспортное сообщение в обратном направлении, а именно оформление автобусов, возвращающихся или следующих из Польши в Украину, будет осуществляться в обычном и штатном режиме без каких-либо задержек.

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Перевозчиков и граждан, которые самостоятельно планируют свои поездки через государственную границу, призывают заранее учитывать эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы на пути в Европу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ГПСУ заявляли о существенном росте пассажиропотока из Украины за границу. Пресс-секретарь Западного регионального управления Госпогранслужбы Светлана Бурда объяснила, что это связано с сезоном отпусков, и дала советы, какие КПП лучше выбирать для меньшего простоя в очередях.

В целом на границе в среду, 10 июня, зафиксировали значительное количество автомобилей и автобусов, ожидающих очереди на проверку и пересечение границы. Сразу на нескольких КПП зафиксировали несколько десятков машин.