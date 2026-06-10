Є великі черги на кордоні України: які КПП краще не обирати сьогодні

Черги на в'їзді на КПП. Фото: ДПСУ

На кордоні України станом на ранок середи, 10 червня, є великі черги з автомобілів одразу на кількох контрольно-пропускних пунктах. Прикордонники радять водіям завчасно планувати поїздки за кордон і зважати на можливі збої електросистем, щоб не запізнитися.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 10 червня

У середу, 10 червня, станом на 9:00 прикордонники повідомили, що на кордоні України є великі затори з машин та автобусів в очікуванні на перетин кордону.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 30 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 12 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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