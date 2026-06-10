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Головна Авто Є великі черги на кордоні України: які КПП краще не обирати сьогодні

Є великі черги на кордоні України: які КПП краще не обирати сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 09:50
Є великі черги на кордоні України: які КПП краще не обирати сьогодні
Черги на в'їзді на КПП. Фото: ДПСУ

На кордоні України станом на ранок середи, 10 червня, є великі черги з автомобілів одразу на кількох контрольно-пропускних пунктах. Прикордонники радять водіям завчасно планувати поїздки за кордон і зважати на можливі збої електросистем, щоб не запізнитися.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 10 червня

У середу, 10 червня, станом на 9:00 прикордонники повідомили, що на кордоні України є великі затори з машин та автобусів в очікуванні на перетин кордону. 

Черги на кордоні з Польщею 10 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 40 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 10 червня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 10 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 12 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 10 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 10 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE писали раніше, що прикордонна служба зафіксувала збільшення кількості подорожніх на пунктах пропуску з Польщею у Львівській області. Представниця ДПСУ Світлана Бурда повідомила, що влітку пасажиропотік на західних рубежах може підскочити ще більше.

У Карпатах киянин намагався таємно пробратися до Румунії гірськими стежками, але зустрів ведмедицю. Дика тварина сильно налякала мандрівника і змусила його шукати порятунку на дереві. Сидячи на гілках, порушник кордону оперативно зв'язався з екстреними службами та попросив про допомогу. 

кордон черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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