Есть большие очереди на границе: какие КПП лучше не выбирать сегодня

Очереди на въезде на КПП. Фото: ГПСУ

На границе Украины по состоянию на утро среды, 10 июня, наблюдаются большие очереди из автомобилей сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Пограничники советуют водителям заранее планировать поездки за границу и учитывать возможные сбои в работе электросетей, чтобы не опоздать.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 10 июня

В среду, 10 июня, по состоянию на 9:00 пограничники сообщили, что на границе Украины образовались большие пробки из автомобилей и автобусов, ожидающих пересечения границы.

«Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

«Устилуг» — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 40 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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«Малый Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

«Тиса» — 12 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинково» — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

«Косино» — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Вилок» — 15 л/а, 0 пешеходов;

«Велика Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

«Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Дяковцы» — 0 л/а, 0 пешеходов.

«Мамалыга» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Сокиряны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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