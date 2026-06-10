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Главная Авто Есть большие очереди на границе: какие КПП лучше не выбирать сегодня

Есть большие очереди на границе: какие КПП лучше не выбирать сегодня

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 09:50
Есть большие очереди на границе: какие КПП лучше не выбирать сегодня
Очереди на въезде на КПП. Фото: ГПСУ

На границе Украины по состоянию на утро среды, 10 июня, наблюдаются большие очереди из автомобилей сразу на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Пограничники советуют водителям заранее планировать поездки за границу и учитывать возможные сбои в работе электросетей, чтобы не опоздать.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 10 июня

В среду, 10 июня, по состоянию на 9:00 пограничники сообщили, что на границе Украины образовались большие пробки из автомобилей и автобусов, ожидающих пересечения границы.

Черги на кордоні з Польщею 10 червня

Очереди на границе с Польшей

  • «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • «Устилуг» — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Угринов» — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Краковец» — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Шегини» — 40 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 10 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • «Малый Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Ужгород» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 10 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • «Тиса» — 12 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Дзвинково» — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • «Косино» — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • «Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Вилок» — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • «Велика Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 10 червня

Очереди на границе с Румынией

  • «Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Порубное» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Красноильск» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Дяковцы» — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 10 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • «Мамалыга» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Росошаны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Сокиряны» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE писали ранее, что пограничная служба зафиксировала увеличение количества путешественников на пунктах пропуска с Польшей во Львовской области. Представительница ГПСУ Светлана Бурда сообщила, что летом пассажиропоток на западных рубежах может подскочить еще больше.

В Карпатах киевлянин пытался тайно пробраться в Румынию по горным тропам, но встретил медведицу. Дикое животное сильно напугало путешественника и заставило его искать спасения на дереве. Сидя на ветках, нарушитель границы оперативно связался с экстренными службами и попросил о помощи.

граница очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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