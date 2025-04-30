З 1 травня в Україні змінюють стандарт світлофорів

Світлофор. Фото: Новини.LIVE

Із 1 травня 2025 року в Україні набуває чинності оновлений державний стандарт ДСТУ 4092:2024 "Світлофори дорожні", який змінює низку технічних характеристик світлофорів. Серед найпомітніших нововведень — новий колір зеленої секції, яку відтепер робитимуть смарагдовою, та оновлений вигляд стрілок і додаткових секцій.

Про це повідомляє Auto24.

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Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня

Попередній стандарт ДСТУ 4092-2002, який був чинним із червня 2002 року, втрачає силу 30 квітня. Водночас перехід на нові правила не означає, що всі старі світлофори одразу буде замінено. Як пояснюють у Департаменті патрульної поліції, зміни стосуватимуться лише нових проєктів реконструкції чи встановлення світлофорів.

Для чого світлофори робитимуть зі смарагдовими секціями

Фахівці пояснюють, що новий колір зеленої секції має холодніший та насиченіший відтінок. Його значно краще буде видно здалеку, особливо в яскравий сонячний день, а також за умов недостатньої видимості. Саме тому смарагдовий відтінок вважають більш безпечним для сприйняття.

Втім, оновлення матимуть не всі світлофори. Оновлений колір секції встановлюватимуть у разі пошкодження старого світлофора або під час його фізичного демонтажу, тріщин чи вигорілої оптики. Тобто зміни відбуватимуться поступово.

Що ще змінюється з 1 травня для водіїв і пішоходів

Стрілки на світлофорах стануть шевронними — завдяки зміні форми вони стануть більш помітними. Також з'являться велосипедні світлофори зі спеціальними піктограмами та двома варіантами розміщення — з лінзою 100 мм праворуч від дороги та 200 мм, якщо вони встановлені над проїжджою частиною. Окрім того, на дорогах будуть поступово встановлені світлофори для спільного використання пішоходами і велосипедистами.

Таймер зворотного відліку з’явиться не лише на пішохідних, а й на транспортних світлофорах, зокрема велосипедних. Також будуть кнопки виклику зеленого сигналу та пристрої звукового сповіщення для людей з порушенням зору.

Таким чином, з 1 травня в Україні починає діяти новий технічний стандарт, який має зробити дорожній рух більш безпечним, зручним і доступним для всіх учасників — включно з велосипедистами та пішоходами з інвалідністю.

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