Вживаний кросовер Skoda Enyaq: на що звернути увагу

Skoda Enyaq 2021 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Чеський електричний кросовер Skoda Enyaq дебютував восени 2020 року як перший серійний електромобіль бренду на спільній платформі з модельним родичем Volkswagen ID.4. На вторинному ринку цей сімейний автомобіль приваблює практичністю, якісним оздобленням та просторим салоном. При виборі машини з пробігом важливо враховувати стан батареї, версію мотора та актуальність встановленого програмного забезпечення.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

Різноманіття версій

Виробник пропонував широкий вибір модифікацій. Базові версії iV 50 на 148 к.с. та iV 60 на 180 к.с. отримали менші акумулятори, тоді як модифікації iV 80 на 204 к.с. та iV 85 на 286 к.с. гарантують суттєво більший запас ходу.

Для любителів повного приводу створено версії 80x та 85x з додатковим мотором на передній осі, а також спортивні модифікації RS потужністю до 340 к.с. Багажник об'ємом від 585 до 1710 л робить автомобіль чудовим вибором для великих родин.

Запас ходу

У реальних умовах версія iV 60 здатна проїхати від 230 до 350 км на одному заряді. Задньопривідні модифікації iV 80 та iV 85 долають від 260 до 320 км взимку та до 420 км у теплий період.

Повнопривідні варіанти через більшу масу проїжджають у середньому від 230 до 380 км залежно від сезону. Базова версія iV 50 підтримує зарядку потужністю лише 50 кВт, тоді як потужніші модифікації приймають до 125 кВт.

Надійність та проблеми

Виробник надає гарантію на високовольтну батарею терміном на 8 років або 160 000 км пробігу з залишковою місткістю не менше 70%. Критичні дефекти акумуляторів трапляються рідко, адже блоки постачаються надійними компаніями LG Chem та CATL.

Головні нарікання власників стосуються збоїв у роботі мультимедійної системи та електроніки. Перед підписанням угоди потенційному покупцеві варто:

перевірити стан підвіски;

оновити софт до актуальної версії;

провести діагностику залишкової місткості батареї.

Раніше Новини.LIVE писали, яких вживаних кросоверів Hyundai та Kia варто уникати. Деякі машини цих марок виявилися проблемними, а їхні власники стикнулися з несправностями двигунів та трансмісій, що призводило до дорогих ремонтів.

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