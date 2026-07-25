Вживаний BMW 3 Series: які проблеми може мати автовласник

BMW 3 Series 2020 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Баварський седан BMW 3 Series в кузові G20 дебютував у 2019 році й швидко завоював статус одного з найпопулярніших авто у своєму класі. Після планового оновлення 2022 року модель отримала свіжу зовнішність і сучасну мультимедійну систему. Попри високу якість збірки, вживані екземпляри мають низку характерних особливостей, про які слід знати перед купівлею.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

Кузов та підвіска

Лакофарбове покриття моделі не надто стійке до зовнішніх впливів, тому сколи на капоті та даху з'являються досить швидко. У ранніх екземплярах 2019–2020 років випуску взимку часто заклинюють дзеркала через потрапляння вологи. Зате днище автомобіля надійно закрите захисними пластиковими екранами, що гарантує відмінну стійкість до корозії.

Передня підвіска зі стійками McPherson має алюмінієві важелі, які вимагають уваги після 100 000 км пробігу. На цьому ж пробігу зношуються втулки стабілізаторів і наконечники кермових тяг. Задня багатоважільна система ходить довше, витримуючи до 180 000 км без серйозного ремонту. У системах повного приводу xDrive роздавальна коробка служить близько 250 000 км за умови регулярного сервісу.

Двигуни та коробка

Бензиновий 2-літровий турбомотор B48 при заміні мастила кожні 8000–10 000 км здатний подолати понад 300 000 км. Проте його слабким місцем є пластикові елементи системи охолодження, які з часом стають крихкими. 6-циліндровий агрегат B58 об'ємом 3 л вважається ще надійнішим і без проблем виходжує до 400 000 км.

Дизельні мотори B47 та B57 демонструють чудову економічність, але вимогливі до якості пального. Форсунки системи Common Rail та сажовий фільтр ходять близько 200 000 км.

8-ступеневий автомат ZF 8HP вважається еталоном надійності та служить до 450 000 км, якщо міняти мастило разом з піддоном-фільтром кожні 60 000–80 000 км.

Салон та електроніка

Інтер'єр машини виконаний з якісних матеріалів, хоча глянець та дерев'яні вставки з часом дряпаються. Мультимедійна система iDrive іноді демонструє збої та втрату зв'язку з Bluetooth, що зазвичай лікується оновленням прошивки. Також на авто з великим пробігом може виходити з ладу вентилятор обігрівача салону.

На машинах, випущених до серпня 2021 року, траплявся дефект напрямних передніх сидінь. Загалом електроніка G20 чутлива до підвищеної вологості, тому вологе прибирання салону слід робити дуже обережно.

Купівля доглянутого екземпляра дарує відмінні емоції, але вимагає регулярних фінансових вкладень.

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