Вживані кросовери та позашляховики, які ніколи не ламаються

Subaru Forester 2019 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Купівля вживаного автомобіля класу SUV є чудовим способом заощадити гроші, якщо обрати модель з мінімальним ризиком серйозних поломок. Окрім загальної витривалості, для багатьох водіїв важливим чинником залишається здатність машини зберігати свою вартість на вторинному ринку. Деякі популярні моделі японських виробників втрачають менш як 30% початкової ціни за п'ять років експлуатації. У рейтингу представлені найкращі варіанти уживаних паркетників та позашляховиків, які поєднують довговічність та ліквідність.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Японські бестселери

П'яте покоління Honda CR-V (2017–2024) побудоване на спільній платформі з легковим Civic і є одним з лідерів за рівнем задоволеності власників. Спочатку модель пропонували з атмосферним двигуном об'ємом 2,4 л, а після 2019 року основним став 1,5-літровий турбомотор. На ранніх версіях турбодвигуна зустрічалася проблема розрідження оливи паливом, але з часом цей дефект усунули. Машина з фірмовим повним приводом Real Time AWD втрачає лише 29% вартості за перші п'ять років використання.

Його головний конкурент, Toyota RAV4 п'ятого покоління (2019–2025), базується на сучасній архітектурі TNGA-K. Кросовер пропонує простий бензиновий двигун об'ємом 2.5 л з 8-ступеневим автоматом або економний гібрид з варіатором eCVT. На машинах першого року випуску іноді виникали проблеми з трансмісією, проте високі оцінки якості та падіння вартості всього на 28% за п'ять років роблять RAV4 дуже вигідною покупкою.

Друге покоління Mazda CX-5 (з 2017 року) пропонує водіям відмінну керованість та багате оснащення. Базовим є атмосферник об'ємом 2,5 л на 187 к.с., а з 2019 року з'явилася турбоверсія потужністю до 256 к.с. Після 2019 року інженери розв'язали проблему з тріщинами в головці блоку циліндрів, яка зрідка траплялася раніше, а з 2023 року повний привід став стандартним для всіх версій.

Сімейні гіганти

Великий рамний позашляховик Toyota Sequoia другого покоління (2008–2022) має репутацію вічного автомобіля з просторим 3-рядним салоном. Моделі перших років комплектувалися мотором V8 об'ємом 4,7 л, який у 2010 році замінили на двигун об'ємом 4,6 л, а флагманським став потужний 5,7-літровий V8 на 381 к.с. Цей гігант легко проїжджає понад 500 000 км, тому ціни на збережені екземпляри на вторинному ринку залишаються високими.

Середньорозмірний кросовер Toyota Highlander четвертого покоління (2020–2024) пропонує покупцям комфортний 3-рядний салон та високу плавність ходу. На зміну першому мотору V6 об'ємом 3,5 л у 2023 році прийшов ефективніший 2,4-літровий турбодвигун, а паралельно на ринку представлена економічна гібридна версія з агрегатом об'ємом 2,5 л.

Великий сімейний кросовер Honda Pilot третього покоління (2016–2022) оснащувався надійним двигуном V6 об'ємом 3,5 л на 280 к.с. та системою повного приводу i-VTM4. Під час вибору варто уникати перших років випуску через нарікання на роботу 9-ступеневого автомата, який повністю модернізували лише у 2020 році.

Схожу місткість пропонує Mazda CX-9 другого покоління (2016–2023) з турбованим 4-циліндровим двигуном об'ємом 2,5 л на 227 к.с. Модель отримала хороші відгуки за якісні матеріали оздоблення салону, а серед частих скарг власників фігурують лише рідкісні збої в роботі мультимедіа.

Справжня витривалість

Екстремальний рамний позашляховик Toyota 4Runner п'ятого покоління (2010–2024) створений для суворого бездоріжжя. Протягом усього періоду виробництва модель оснащувалася простим двигуном V6 об'ємом 4 л на 270 к.с. та 5-ступеневим автоматом. Ця перевірена конструкція дозволяє без проблем долати сотні тисяч кілометрів за умови регулярного сервісу.

Для любителів розкоші ідеальним вибором стане преміальний кросовер Lexus RX четвертого покоління (2016–2019 ). Версія RX350 використовує надійний бензиновий двигун V6 об'ємом 3,5 л на 295 к.с. з 8-ступеневою коробкою передач, а гібридний варіант пропонує сумарну віддачу 308 к.с. Модель має найвищий показник надійності в класі за оцінками аналітичних агентств.

Практичний Subaru Forester п'ятого покоління (2018–2025) приваблює постійним симетричним повним приводом та високим кліренсом. Під капотом встановлено 2,5-літровий опозитний двигун на 182 к.с. у парі з варіатором. Спеціальна позашляхова версія Wilderness пропонує додатковий захист кузова та змінені налаштування трансмісії для бездоріжжя.

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