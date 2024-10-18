Важливі дати для водіїв — коли проходити технічний контроль авто у 2024 році

Техконтроль. Фото: centr-avto.com.ua

Безпека на дорозі безпосередньо залежить не лише від майстерності водія, а й технічного стану автомобіля. Регулярний обов’язковий технічний контроль (ОТК) транспортного засобу є запорукою дотримання вимог безпеки дорожнього руху та екологічності.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Хто має проходити ОТК

Вантажні автомобілі.

Автобуси.

Транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі.

Легкові авто, що використовуються з метою отримання прибутку, зокрема таксі.

Контроль здійснюють сертифіковані організації, котрі мають відповідне обладнання.

Що перевіряють під час ОТК

Гальмівну систему.

Рульове керування.

Пневматичні шини та колеса.

Світлопропускання скла.

Справність зовнішніх світлових приладів.

Газобалонне обладнання (у разі наявності).

Періодичність проходження ОТК

Кожні два роки. Легкові автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі вантажністю до 3,5 т, причепи до них — зі строком експлуатації понад два роки.

Легкові автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі вантажністю до 3,5 т, причепи до них — зі строком експлуатації понад два роки. Щороку. Автомобілі вантажністю понад 3,5 т, причепи до них, таксі — незалежно від терміну експлуатації.

Автомобілі вантажністю понад 3,5 т, причепи до них, таксі — незалежно від терміну експлуатації. Двічі на рік. Автобуси, спеціалізовані транспортні засоби, котрі перевозять небезпечні вантажі, — незалежно від терміну експлуатації.

Особливості ОТК

Під час перевірки здійснюється фотографування. Передбачена також відеофіксація процесу контролю, але вона буде впроваджена через пів року після припинення або скасування воєнного стану.

Результати вносять у спеціальну електронну форму протоколу ОТК. Перевірити чинність документа можна онлайн на сторінці ГСЦ МВС через сервіс "Перевірка протоколу ОТК". Протоколи ОТК, видані після 9 лютого 2024 року, можна також перевірити за допомогою сканування QR-коду, розміщеного на документі.

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