Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Водителей предупредили, когда проходить обязательный техконтроль авто в 2024 году arrow

Водителей предупредили, когда проходить обязательный техконтроль авто в 2024 году

18 октября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Важные даты для водителей — когда проходить технический контроль авто в 2024 году
Техконтроль. Фото: centr-avto.com.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Безопасность на дороге напрямую зависит не только от водительского мастерства, но и технического состояния автомобиля. Регулярный обязательный технический контроль (ОТК) транспортного средства является залогом соблюдения требований безопасности дорожного движения и экологичности.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

Читайте также:

Кто должен проходить ОТК

  • Грузовые автомобили.
  • Автобусы.
  • Транспортные средства, перевозящие опасные грузы.
  • Легковые авто, используемые для получения прибыли, в частности такси.

Контроль осуществляют сертифицированные организации, имеющие соответствующее оборудование.

Что проверяют во время ОТК

  • Тормозную систему.
  • Рулевое управление.
  • Пневматические шины и колеса.
  • Светопропускание стекла.
  • Исправность наружных световых приборов.
  • Газобаллонное оборудование (при наличии).

Периодичность прохождения ОТК

  • Каждые два года. Легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 т, прицепы к ним со сроком эксплуатации свыше двух лет.
  • Каждый год. Автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 т, прицепы к ним, такси — независимо от срока эксплуатации.
  • Дважды в год. Автобусы, специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы — независимо от срока эксплуатации.

Особенности ОТК

Во время проверки производится фотографирование. Предусмотрена также видеофиксация процесса контроля, но она будет внедрена через полгода после прекращения или отмены военного положения.

Результаты вносятся в специальную электронную форму протокола ОТК. Проверить силу документа можно онлайн на странице ГСЦ МВД через сервис "Проверка протокола ОТК". Протоколы ОТК, изданные после 9 февраля 2024 г., можно также проверить с помощью сканирования QR-кода, размещенного на документе.

Ранее мы писали, за отсутствие каких вещей в автомобиле можно получить штраф. Также мы рассказывали о простом способе узнать, какие жидкости протекают из машины и откуда именно.

МВД контроль техосмотр автомобиль авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:26 На Львовщине мужчина отказался от службы в ВСУ из-за брони — что решил суд

15:10 КНДР направляет на войну в Украину 12 тысяч солдат, включая спецназ, — Yonhap

15:00 Повестки по почте — как изменились обстоятельства, при которых документ считается врученным

14:59 Дело одесского короля контрабанды — появились новые подробности

14:57 Льготы военным — юристы объяснили, могут ли военные не платить по кредиту

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

14:40 Рютте объявил о пакете военной помощи Украине — о какой сумме идет речь

14:31 Зимний холод близко — синоптик Диденко расстроила прогнозом погоды на завтра

14:28 Пособие по безработице — кому из украинцев повысили выплаты до 3,6 тыс. грн

14:27 Одесса остается единственным логистическим хабом в Украине — Кипер

14:05 ПриватБанк выплачивает кэшбек за международные переводы — как присоединиться

15:26 На Львовщине мужчина отказался от службы в ВСУ из-за брони — что решил суд

15:10 КНДР направляет на войну в Украину 12 тысяч солдат, включая спецназ, — Yonhap

15:00 Повестки по почте — как изменились обстоятельства, при которых документ считается врученным

14:59 Дело одесского короля контрабанды — появились новые подробности

14:57 Льготы военным — юристы объяснили, могут ли военные не платить по кредиту

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

14:40 Рютте объявил о пакете военной помощи Украине — о какой сумме идет речь

14:31 Зимний холод близко — синоптик Диденко расстроила прогнозом погоды на завтра

14:28 Пособие по безработице — кому из украинцев повысили выплаты до 3,6 тыс. грн

14:27 Одесса остается единственным логистическим хабом в Украине — Кипер

14:05 ПриватБанк выплачивает кэшбек за международные переводы — как присоединиться

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Text

03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
Text

23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

Text

23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

Text

18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Text

17:57 Вступление в НАТО и участие военных КНДР в войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Детали разговора Зеленского с Байденом и ракеты для Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают