Важные даты для водителей — когда проходить технический контроль авто в 2024 году

Техконтроль. Фото: centr-avto.com.ua

Безопасность на дороге напрямую зависит не только от водительского мастерства, но и технического состояния автомобиля. Регулярный обязательный технический контроль (ОТК) транспортного средства является залогом соблюдения требований безопасности дорожного движения и экологичности.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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Кто должен проходить ОТК

Грузовые автомобили.

Автобусы.

Транспортные средства, перевозящие опасные грузы.

Легковые авто, используемые для получения прибыли, в частности такси.

Контроль осуществляют сертифицированные организации, имеющие соответствующее оборудование.

Что проверяют во время ОТК

Тормозную систему.

Рулевое управление.

Пневматические шины и колеса.

Светопропускание стекла.

Исправность наружных световых приборов.

Газобаллонное оборудование (при наличии).

Периодичность прохождения ОТК

Каждые два года. Легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 т, прицепы к ним со сроком эксплуатации свыше двух лет.

Легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 т, прицепы к ним со сроком эксплуатации свыше двух лет. Каждый год. Автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 т, прицепы к ним, такси — независимо от срока эксплуатации.

Автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 т, прицепы к ним, такси — независимо от срока эксплуатации. Дважды в год. Автобусы, специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы — независимо от срока эксплуатации.

Особенности ОТК

Во время проверки производится фотографирование. Предусмотрена также видеофиксация процесса контроля, но она будет внедрена через полгода после прекращения или отмены военного положения.

Результаты вносятся в специальную электронную форму протокола ОТК. Проверить силу документа можно онлайн на странице ГСЦ МВД через сервис "Проверка протокола ОТК". Протоколы ОТК, изданные после 9 февраля 2024 г., можно также проверить с помощью сканирования QR-кода, размещенного на документе.

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