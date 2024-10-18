Важные даты для водителей — когда проходить технический контроль авто в 2024 году

Водителей предупредили, когда проходить обязательный техконтроль авто в 2024 году
Безопасность на дороге напрямую зависит не только от водительского мастерства, но и технического состояния автомобиля. Регулярный обязательный технический контроль (ОТК) транспортного средства является залогом соблюдения требований безопасности дорожного движения и экологичности.
Об этом сообщил ГСЦ МВД.
Кто должен проходить ОТК
- Грузовые автомобили.
- Автобусы.
- Транспортные средства, перевозящие опасные грузы.
- Легковые авто, используемые для получения прибыли, в частности такси.
Контроль осуществляют сертифицированные организации, имеющие соответствующее оборудование.
Что проверяют во время ОТК
- Тормозную систему.
- Рулевое управление.
- Пневматические шины и колеса.
- Светопропускание стекла.
- Исправность наружных световых приборов.
- Газобаллонное оборудование (при наличии).
Периодичность прохождения ОТК
- Каждые два года. Легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили грузоподъемностью до 3,5 т, прицепы к ним со сроком эксплуатации свыше двух лет.
- Каждый год. Автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 т, прицепы к ним, такси — независимо от срока эксплуатации.
- Дважды в год. Автобусы, специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы — независимо от срока эксплуатации.
Особенности ОТК
Во время проверки производится фотографирование. Предусмотрена также видеофиксация процесса контроля, но она будет внедрена через полгода после прекращения или отмены военного положения.
Результаты вносятся в специальную электронную форму протокола ОТК. Проверить силу документа можно онлайн на странице ГСЦ МВД через сервис "Проверка протокола ОТК". Протоколы ОТК, изданные после 9 февраля 2024 г., можно также проверить с помощью сканирования QR-кода, размещенного на документе.
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