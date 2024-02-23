Тест з ПДР: чи дозволено водієві червоного авто виконати небезпечний маневр

Дозволений обгін? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з правил обгону. Чи дозволяється водієві синього автомобіля обігнати червоний у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволяється.

Дозволяється за умови, що обгін буде завершено до перехрестя.

Забороняється.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля має намір обігнати червоний. Що може не дозволити йому це зробити? На малюнку зображений знак 1.23.2 "Прилягання другорядної дороги", який попереджає про наближення до перехрестя.

Обгін є вкрай небезпечним маневром, який слід виконувати з особливою обережністю. Він заборонений в певних місцях. Наприклад, згідно з п. 14.6 ПДР, не можна виконувати обгін на перехресті.

Але обгін можливий, якщо його буде завершено до перехрестя. Це не означає, що так потрібно робити завжди, але правилами це не забороняється.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил обгону — тут і тут.