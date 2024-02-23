Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Водій зібрався виконати небезпечний маневр — чи дозволено це ПДР arrow

Водій зібрався виконати небезпечний маневр — чи дозволено це ПДР

23 лютого 2024 21:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: чи дозволено водієві червоного авто виконати небезпечний маневр
Дозволений обгін? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з правил обгону. Чи дозволяється водієві синього автомобіля обігнати червоний у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  • Дозволяється.
  • Дозволяється за умови, що обгін буде завершено до перехрестя.
  • Забороняється.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля має намір обігнати червоний. Що може не дозволити йому це зробити? На малюнку зображений знак 1.23.2 "Прилягання другорядної дороги", який попереджає про наближення до перехрестя.

Водій зібрався виконати небезпечний маневр — чи дозволено це ПДР - фото 1

Обгін є вкрай небезпечним маневром, який слід виконувати з особливою обережністю. Він заборонений в певних місцях. Наприклад, згідно з п. 14.6 ПДР, не можна виконувати обгін на перехресті.

Але обгін можливий, якщо його буде завершено до перехрестя. Це не означає, що так потрібно робити завжди, але правилами це не забороняється.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил обгону — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

Актуальне по темі