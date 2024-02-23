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Водитель собрался выполнить опасный маневр — разрешено ли это ПДД

23 февраля 2024 21:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: разрешено ли водителю красного авто выполнить опасный маневр
Разрешен обгон? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по правилам обгона. Разрешается ли водителю синего автомобиля обогнать красный в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  • Разрешается.
  • Разрешается при условии, что обгон будет завершен до перекрестка.
  • Запрещается.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен обогнать красный. Что может не позволить ему это сделать? На рисунке изображен знак 1.23.2 "Примыкание второстепенной дороги", предупреждающий о приближении к перекрестку.

Водитель собрался выполнить опасный маневр - разрешено ли это ПДД - фото 1

Обгон представляет собой крайне опасный маневр, который следует выполнять с особой осторожностью. Он запрещен в определенных местах. К примеру, согласно п. 14.6 ПДД, нельзя выполнять обгон на перекрестке.

Но обгон возможен, если он будет завершен до перекрестка. Это не значит, что так нужно поступать всегда, но правилами это не запрещается.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам обгона — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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