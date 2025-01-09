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Він 50 років кермував авто без прав — як так сталося

9 січня 2025 09:05
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Водій 50 років без дійсних прав — як увесь цей час він кермував авто
Віковий водій. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Нещодавно в Англії під час стандартної перевірки поліція з’ясувала, що у водія Range Rover з документів було лише тимчасове посвідчення, термін дії якого закінчився у 1975 році. Іншими словами, дуже віковий водій ніколи не керував автомобілем з дійсними правами — його машину вилучили, порушнику загрожує чималий штраф.

Про це написав Lʼautomobiliste.

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Можна припустити, що цей британець ніколи не потрапляв у ДТП, тому що без прав він, найімовірніше, ніколи б не був застрахований. Окрім цього є питання, як так довго він міг їздити без документів? А що, якби дорогах було набагато більше таких автомобілістів, ніж ми можемо собі уявити?

Наприклад, у Франції у 2019 році без документів їздило 680 000 водіїв, у 2024-му їх стало менше — 580 000. В цій країні їзда без прав карається штрафом 1 200 євро та можливою повною забороною на керування автомобілем у майбутньому.

Покарання за їзду без прав в Україні

  • Якщо відсутнє посвідчення водія або воно визнане недійсним під час перевірки — 425 грн.
  • Якщо особу позбавили права водити, але вона все одно кермує — 20 400 грн.
  • Якщо водій передав кермо іншій особі без прав — 3 400 грн.
  • Якщо водій вдруге попався без прав — 40 800 грн, також можливе позбавлення права кермування на термін від п’яти до семи років. 

Раніше ми писали, як правильно підготуватися до практичного іспиту на права водія. Також в Міноборони пояснили, чи позбавляє ТЦК водійських прав за неявку за повісткою.

поліція авто штраф штрафи водійське посвідчення порушення автомобіль водії

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09:27 Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

09:23 Поліція Києва викрила схему збуту наркотиків через пошту

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:20 АТЕШ зафіксували переміщення військової техніки РФ у Криму — фото

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