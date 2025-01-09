Водитель 50 лет без действительных прав — как все это время он управлял авто

Возрастной водитель. Фото: freepik.com

Недавно в Англии во время стандартной проверки полиция выяснила, что у водителя Range Rover из документов было лишь временное удостоверение, срок действия которого истек в 1975 году. Иными словами, очень возрастной водитель никогда не управлял автомобилем с действительными правами — его машину изъяли, нарушителю грозит немалый штраф.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

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Можно предположить, что этот британец никогда не попадал в ДТП, потому что без прав он, скорее всего, никогда бы не был застрахован. Кроме этого есть вопрос, как так долго он мог ездить без документов? А что, если бы на дорогах было гораздо больше таких автомобилистов, чем мы можем себе представить?

Например, во Франции в 2019 году без документов ездило 680 000 водителей, в 2024-м их стало меньше — 580 000. В этой стране езда без прав карается штрафом 1200 евро и возможным полным запретом на управление автомобилем в будущем.

Наказание за езду без прав в Украине

Если отсутствует водительское удостоверение или оно признано недействительным во время проверки — 425 грн.

Если лицо лишили права водить, но оно все равно водит — 20 400 грн.

Если водитель передал руль другому лицу без прав — 3400 грн.

Если водитель второй раз попался без прав — 40 800 грн, также возможно лишение права вождения на срок от пяти до семи лет.

Ранее мы писали, как правильно подготовиться к практическому экзамену на водительские права. Также в Минобороны объяснили, лишает ли ТЦК водительских прав за неявку по повестке.