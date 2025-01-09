Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Он 50 лет водил авто без прав — как так получилось arrow

Он 50 лет водил авто без прав — как так получилось

9 января 2025 09:05
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Водитель 50 лет без действительных прав — как все это время он управлял авто
Возрастной водитель. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Недавно в Англии во время стандартной проверки полиция выяснила, что у водителя Range Rover из документов было лишь временное удостоверение, срок действия которого истек в 1975 году. Иными словами, очень возрастной водитель никогда не управлял автомобилем с действительными правами — его машину изъяли, нарушителю грозит немалый штраф.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

Читайте также:

Чаще, чем кажется

Можно предположить, что этот британец никогда не попадал в ДТП, потому что без прав он, скорее всего, никогда бы не был застрахован. Кроме этого есть вопрос, как так долго он мог ездить без документов? А что, если бы на дорогах было гораздо больше таких автомобилистов, чем мы можем себе представить?

Например, во Франции в 2019 году без документов ездило 680 000 водителей, в 2024-м их стало меньше — 580 000. В этой стране езда без прав карается штрафом 1200 евро и возможным полным запретом на управление автомобилем в будущем.

Наказание за езду без прав в Украине

  • Если отсутствует водительское удостоверение или оно признано недействительным во время проверки — 425 грн.
  • Если лицо лишили права водить, но оно все равно водит — 20 400 грн.
  • Если водитель передал руль другому лицу без прав — 3400 грн.
  • Если водитель второй раз попался без прав — 40 800 грн, также возможно лишение права вождения на срок от пяти до семи лет.

Ранее мы писали, как правильно подготовиться к практическому экзамену на водительские права. Также в Минобороны объяснили, лишает ли ТЦК водительских прав за неявку по повестке.

полиция авто штраф штрафы водительское удостоверение нарушения автомобиль водители

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:27 Одесса и Николаев под угрозой — нефтяное пятно в Черном море

09:23 Полиция Киева разоблачила схему сбыта наркотиков через почту

09:20 АТЕШ зафиксировали перемещение военной техники РФ в Крыму — фото

09:19 Очереди на границе Украины — где возможны небольшие задержки

09:08 Кремль запретит украинцам на ВОТ жениться — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:00 Во Львове осудили студентку за избиение мужчины букетом роз

08:56 В МИД Дании ответили, смогут ли США купить Гренландию

08:45 Тариф на транспортировку газа вырос — кто будет платить больше

08:44 Как учат будущих машинистов киевского метро — видео

08:30 В США оценили убытки РФ по остановке транзита газа через Украину

09:27 Одесса и Николаев под угрозой — нефтяное пятно в Черном море

09:23 Полиция Киева разоблачила схему сбыта наркотиков через почту

09:20 АТЕШ зафиксировали перемещение военной техники РФ в Крыму — фото

09:19 Очереди на границе Украины — где возможны небольшие задержки

09:08 Кремль запретит украинцам на ВОТ жениться — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:00 Во Львове осудили студентку за избиение мужчины букетом роз

08:56 В МИД Дании ответили, смогут ли США купить Гренландию

08:45 Тариф на транспортировку газа вырос — кто будет платить больше

08:44 Как учат будущих машинистов киевского метро — видео

08:30 В США оценили убытки РФ по остановке транзита газа через Украину

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья