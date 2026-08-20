Виїзд з України: на кордоні утворилися черги з авто

Прикордонник здійснює перевірку. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

Станом на 09:00 20 серпня на західному кордоні України утворилися черги перед низкою пунктів пропуску. Найбільше легкових автомобілів очікує в "Устилузі" — 70, "Шегинях" — 55, "Нижанковичах" — 35, а також у "Грушеві" та "Краківці" — по 30. На "Краківці" також стоять сім автобусів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 20 серпня

Сьогодні, 20 серпня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 14 контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" -0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 30 л/а, 7 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 55 л/а, 0 автоб., 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоході

Як повідомляли Новини.LIVE, японський концерн Nissan свого часу створив один із найвідоміших двигунів V6 серії VQ. Цей силовий агрегат отримав 16 нагород Wards Auto у категорії "Кращий двигун", зокрема 14 перемог поспіль у період із 1995 до 2008 року. Мотор встановлювали на Nissan Maxima, Infiniti I30, Nissan 350Z, Infiniti G35 та інших моделях.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше експерти назвали найпоширенішу причину поломок автомобільних двигунів. Проблеми часто виникають через несправності паливних форсунок, які можуть забруднюватися через низьку якість пального та відкладення. Вчасна діагностика й очищення деталей допомагають уникнути дорогого ремонту.