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Випадок на залізничному переїзді — хто з водіїв не правий

9 січня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто неправий на залізничному переїзді
Хто порушить правила? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Порушення ПДР на залізничних переїздах вважаються одним із найтяжчих та караються дуже серйозно. Хто з водіїв порушить правила?

Задачу запропонував "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише водій жовтого автомобіля.
  2. Лише водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

На малюнку зображена дорогу, яку перетинає залізничною колія, про що попереджує знак 1.29 "Одноколійна залізниця".

Водій синього авто має намір виконати розворот, а водій жовтого — обгін. Хто з них порушує правила?

Розворот є доволі небезпечним маневром, тому й не дивно, що він заборонений в деяких місцях.

Читаємо п. 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

  • на залізничних переїздах;
  • на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
  • у тунелях;
  • за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;
  • на пішохідних переходах й ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
  • на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27".

Таким чином, розворот забороняється безпосередньо на залізничному переїзді, тому водій синього авто до переїзду може спокійно виконувати свій маневр.

Щоб з'ясувати законність наміру водія жовтої машини, подивимось, коли заборонено обгін.

Читаємо п. 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено:

  • на перехресті;
  • на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;
  • ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті й 100 м — поза населеним пунктом;
  • у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;
  • транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд;
  • у тунелях;
  • на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку;
  • колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

Водій жовтого автомобіля збирається виконати обгін за переїздом, а не перед ним, тому він також має право на свій маневр.

Отже, обидва водії не порушують правила дорожнього руху.

Правильна відповідь №4

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