Тест по ПДД: кто неправ на железнодорожном переезде

Кто нарушит правила? Рисунок: "За! Правилами".

Нарушения ПДД на железнодорожных переездах считаются одним из самых тяжелых и наказываются очень серьезно. Кто из водителей нарушит правила?

Задачу предложил "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только водитель желтого автомобиля. Только водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правила.

На рисунке изображена дорога, которую пересекает железнодорожный путь, о чем предупреждает знак 1.29 "Одноколейная железная дорога".

Водитель синего авто намерен выполнить разворот, а водитель желтого — обгон. Кто из них нарушает правила?

Разворот является довольно опасным маневром, поэтому неудивительно, что он запрещен в некоторых местах.

Читаем п. 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Таким образом, разворот запрещается непосредственно на железнодорожном переезде, поэтому водитель синего авто до переезда может спокойно выполнять свой маневр.

Чтобы выяснить законность намерения водителя желтой машины, посмотрим, когда запрещен обгон.

Читаем п. 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен:

на перекрестке;

на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними;

ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта;

в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

транспортного средства, совершающего обгон или объезд;

в туннелях;

на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

колонны транспортных средств, позади которой двигается транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

Водитель желтого автомобиля намерен выполнить обгон за переездом, а не перед ним, поэтому он также имеет право на свой маневр.

Следовательно, оба водителя не нарушают правила дорожного движения.

Правильный ответ №4

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