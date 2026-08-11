Відомий перекупник назвав вживані автомобілі, яких варто уникати

Audi RS4 2018 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Купівля вживаного автомобіля високого класу за ціною звичайного бюджетного седана завжди здається привабливою угодою. Багато водіїв мріють про потужні спорткари та розкішні позашляховики, забуваючи про подальші витрати на їх утримання. Досвідчений британський перекупник та ведучий телешоу Wheeler Dealers Майк Брюер назвав популярні моделі, які тішать серце, але спустошують гаманець. За його словами, падіння ринкової вартості машини ніяк не здешевлює її обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Dealer Magazine.

Британська розкіш

Купе Aston Martin DB9 залишається стильним та бажаним автомобілем на вторинному ринку. Проте купуючи вживаний суперкар за відносно невеликі гроші, власник змушений платити за фірмовий сервіс за повними розцінками преміумсегмента.

Розкішний Bentley Continental GT зараз можна придбати за ціною менш як 23 000 євро. Однак купівля оригінальних гальм, спеціальних шин та фірмових мастил за час володіння може перевищити початкову вартість самого автомобіля.

Класичний позашляховик Range Rover приваблює своїм позачасовим дизайном та статусом. Попри це, модель відома своєю низькою надійністю, а її утримання на ходу вимагає постійних візитів до спеціалізованих майстерень та значних фінансових витрат.

Німецькі спорткари

Заряджений седан BMW M5 з двигуном V10 приваблює шаленим драйвом та культовим звуком. Втім, складна конструкція силового агрегату змусить власника регулярно залишати солідні суми в профільних автосервісах.

Потужні моделі Audi серії RS, такі як RS2, RS4 та RS6, завоювали величезну прихильність серед автофанатів. Проте обслуговування цих машин суттєво відрізняється від стандартних версій бренду, адже заміна спортивних гальм, зчеплення та коліс коштує колосальних грошей.

Раніше Новини.LIVE писали, які поширені проблеми має популярний вживаний кросовером Toyota Highlander. Попри високу репутацію та колосальну популярність на ринку, ця модель має низку характерних заводських дефектів.

Також читайте, чи варто купувати вживаний Mitsubishi Pajero четвертого покоління (2007-2018). На дорозі автомобіль демонструє поведінку комфортного кросовера, а поза асфальтом практично не поступається традиційним конкурентам, проте необхідно зважати на специфічні технічні нюанси.