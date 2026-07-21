Вживаний Mitsubishi Pajero: що перевірити перед купівлею

Mitsubishi Pajero 2007 року. Фото: netcarshow.com

Японський позашляховик Mitsubishi Pajero четвертої генерації (2007-2018) став цікавою альтернативою класичним рамним машинам. Свого часу виробник обрав оригінальний шлях розвитку, інтегрувавши раму в кузов і зробивши підвіску повністю незалежною. На дорозі автомобіль демонструє поведінку комфортного кросовера, а поза асфальтом практично не поступається традиційним конкурентам. Проте перед купівлею вживаного екземпляра необхідно знати специфічні технічні нюанси.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Вибір двигуна

На європейському ринку найбільше поширення отримав 4-циліндровий дизельний мотор об'ємом 3,2 л, який пропонували з механічною або автоматичною коробкою передач. Цей агрегат є дуже економним, споживає в середньому 10–13 л пального на 100 км, але вимагає регулярного догляду. У дизелі кожні 100 000 км потрібно механічно регулювати теплові зазори клапанів, а також раз на 120 000–150 000 км профілактично оновлювати гідронатягувач ланцюга ГРМ.

Бензиновий варіант 3,8 л V6 має значно більший паливний апетит і витрачає близько 15–18 л/100 км у змішаному циклі. Попри високі витрати на пальне, цей двигун вважається надійнішим і значно дешевшим в обслуговуванні. Головною загрозою для нього є заслінки впускного колектора, які через знос механізму керування можуть відламатися і впасти прямо в циліндр. Щоб уникнути катастрофи, цей вузол рекомендують перевіряти та чистити кожні три або чотири заміни моторної оливи.

Головні проблеми

Найбільш підступним ворогом японського автомобіля є корозія, яка активно вражає не лише елементи днища, а й трубки кондиціонера та паливні магістралі. Справжнім головним болем для власників є іржавіння оригінального металевого паливного бака, через що зсередини починає злущуватися захисне гальванічне покриття. Дрібні металеві часточки потрапляють у паливну систему та швидко знищують дорогі форсунки та помпу високого тиску. Кардинальним розв'язанням цієї проблеми є негайне встановлення неоригінального пластикового бака.

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Електроніка моделі також підкидає неприємні сюрпризи через вік та вплив бруду. Часто виходять з ладу датчики положення кузова для автоматичного регулювання фар та закисає механізм приводу склоочисників. Якщо машина запускається лише після кількох поворотів ключа, це свідчить про знос контактної групи замка запалювання, яку краще замінити одразу.

Після великих пробігів уваги може вимагати електрична помпа підсилювача гальм, а також провислі від важкого запасного колеса петлі задніх дверей.

Ремонт підвіски

Складна конструкція повністю незалежної підвіски забезпечує феноменальну стабільність на ґрунтових трасах, але вимагає підвищеної уваги після десяти років експлуатації. Через велику кількість важелів та сайлентблоків повне відновлення ходової частини обійдеться власнику значно дорожче, ніж ремонт звичайного легкового авто. Крім того, робота суттєво ускладнюється через закисання регулювальних болтів розвалу й сходження.

Фахівці радять обов'язково відвідувати стенд геометрії коліс кожні кілька років, особливо після регулярних поїздок бездоріжжям.

При оновленні ходової частини для передньої осі на ринку є величезна кількість якісних замінників. З елементами задньої багатоважільної конструкції ситуація з наявністю деталей трохи складніша, проте знайти необхідні компоненти все одно цілком реально.

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