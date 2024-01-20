Відновився рух вантажівок через ще один КПП на українсько-румунському кордоні
На українсько-румунському кордоні через контрольно-пропускний пункт "Порубне" розблокували рух вантажівок, сьогодні, 20 січня. Для фур продовжує діяти електронна черга.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Розблокування руху вантажівок на українсько-румунському кордоні
Сьогодні на КПП "Порубне" відновили рух вантажного транспорту на кордоні з Україною. У ДПСУ вказали, що наразі для вантажівок продовжує діяти електронна черга.
"Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", — додали в ДПСУ.
Нагадаємо, польські перевізники припинили акцію протесту, яка розпочалася у листопаді та включала блокаду руху вантажівок. Так відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".
Додамо, польські перевізники завершили блокаду кордону з Україною перед двома пунктами перепустки. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську".
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