Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Відновився рух вантажівок через ще один КПП на українсько-румунському кордоні arrow

Відновився рух вантажівок через ще один КПП на українсько-румунському кордоні

20 січня 2024 10:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Відновився рух вантажівок через ще один КПП на українсько-румунському кордоні
Вантажівки на українсько-румунському кордоні. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На українсько-румунському кордоні через контрольно-пропускний пункт "Порубне" розблокували рух вантажівок, сьогодні, 20 січня. Для фур продовжує діяти електронна черга.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Читайте також:

Розблокування руху вантажівок на українсько-румунському кордоні

Сьогодні на КПП "Порубне" відновили рух вантажного транспорту на кордоні з Україною. У ДПСУ вказали, що наразі для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

"Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", — додали в ДПСУ.

Авто на КПП "Порубне"
Авто на КПП "Порубне". Фото: ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, польські перевізники припинили акцію протесту, яка розпочалася у листопаді та включала блокаду руху вантажівок. Так відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Додамо, польські перевізники завершили блокаду кордону з Україною перед двома пунктами перепустки. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську".

Польща
кордон
протести
Україна
вантажівки
черги
блокада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі