Відновився рух вантажівок через ще один КПП на українсько-румунському кордоні

Вантажівки на українсько-румунському кордоні. Фото: ДПСУ

На українсько-румунському кордоні через контрольно-пропускний пункт "Порубне" розблокували рух вантажівок, сьогодні, 20 січня. Для фур продовжує діяти електронна черга.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Сьогодні на КПП "Порубне" відновили рух вантажного транспорту на кордоні з Україною. У ДПСУ вказали, що наразі для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

"Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", — додали в ДПСУ.

Авто на КПП "Порубне". Фото: ДПСУ

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, польські перевізники припинили акцію протесту, яка розпочалася у листопаді та включала блокаду руху вантажівок. Так відновлено рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Додамо, польські перевізники завершили блокаду кордону з Україною перед двома пунктами перепустки. Йдеться про "Краківець" та "Рава-Руську".