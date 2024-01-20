Возобновилось движение грузовиков через еще один КПП на украинско-румынской границе

Грузовики на украинско-румынской границе. Фото: ГПСУ

На украинско-румынской границе через контрольно-пропускной пункт "Порубное" разблокировали движение грузовиков сегодня, 20 января. Для фур продолжает действовать электронная очередь.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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Сегодня на КПП "Порубное" возобновилось движение грузового транспорта на границе с Украиной. В ГПСУ указали, что для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.

"Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины осуществляется установленным порядком", — добавили в ГПСУ.

Авто на КПП "Порубное". Фото: ГПСУ

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, польские перевозчики прекратили акцию протеста, которая началась в ноябре и включала блокаду движения грузовиков. Возобновлено движение на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Добавим, польские перевозчики завершили блокаду границы с Украиной перед двумя пунктами пропуска. Речь идет о "Краковце" и "Рава-Русской".