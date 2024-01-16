Польские перевозчики перестали блокировать два пункта пропуска с Украиной
Польские перевозчики завершили блокировку границы с Украиной перед двумя пунктами пропуска. Речь идет о "Краковце" и "Рава-Русской".
Об этом сообщает ГПСУ.
Разблокировка границы
В ГПСУ рассказали, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.
"Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", — говорится в сообщении.
Сейчас на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков. Людей призвали учитывать эту информацию при планировании перевозок.
Напомним, польское правительство достигло определенных соглашений с перевозчиками, которые с ноября блокируют несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. Они приостановят свой протест.
Также мы писали, что в Румынии переговоры протестующих фермеров с правительством провалились. Протестующие продолжат блокаду границы.
Добавим, оперативники Чопского отряда задержали жителя Ужгородского района, устроившего схему нелегального перемещения через границу. Мужчина предлагал пересечь границу за 3 тысячи долларов.
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