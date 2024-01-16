Польские перевозчики перестали блокировать два пункта пропуска с Украиной

Автомобили на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Bartosz Frydrych/Forum/File Photo

Польские перевозчики завершили блокировку границы с Украиной перед двумя пунктами пропуска. Речь идет о "Краковце" и "Рава-Русской".

Об этом сообщает ГПСУ.

Читайте также:

Разблокировка границы

В ГПСУ рассказали, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.



"Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", — говорится в сообщении.

Сейчас на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков. Людей призвали учитывать эту информацию при планировании перевозок.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, польское правительство достигло определенных соглашений с перевозчиками, которые с ноября блокируют несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. Они приостановят свой протест.

Также мы писали, что в Румынии переговоры протестующих фермеров с правительством провалились. Протестующие продолжат блокаду границы.

Добавим, оперативники Чопского отряда задержали жителя Ужгородского района, устроившего схему нелегального перемещения через границу. Мужчина предлагал пересечь границу за 3 тысячи долларов.